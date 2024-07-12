減肥大作戰｜353磅小學女老師　兩年激減165磅脫胎換骨【多圖】

▲ 353磅小學女老師，兩年激減165磅脫胎換骨。

【減肥／瘦身／肥胖／壓力／控制飲食】只要有恆心，就可以減肥成功！内地一名女教師原本體重為320斤（約353磅），是學生眼中最肥的老師。為了呈現更好的形象給學生，她決心減肥，2年激減150斤（約165磅）後脫胎換骨，簡直是判若兩人！

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2年激減165磅

據《白鹿視頻》報道，吉林省一名小學老師「小鑫」（化名），稱自己從小就體重基數較大，再加上學業壓力等原因一直沒有減肥，體重最重時甚至高達320斤。大學畢業後，她成為了一名小學老師，但因為體重過重，平時上課都會氣喘吁吁，更成為了學生眼中最肥的老師。

為了給學生呈現一個更好的形象，看到自己的改變，同時也因為身體開始出現各種問題，小鑫下定決心開始減肥，想在青春年華留下最美的模樣。透過控制飲食和運動，用了2年多的時間，她成功減至現在的170斤（約187磅）。

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減肥後脫胎換骨

小鑫表示，雖然中間情緒也有崩潰過，但每次她都會拍影片鼓勵自己，最後還是堅持了下來。很多學生、家長和同事也都見證了她的變化，更認為這是「大變活人」。而小鑫老師覺得這段減肥經歷是「自我救贖」，在減肥前她經常感到自卑，不敢面對鏡頭拍照，而成功減肥後，讓她不再身材焦慮、變得更加自信。

青春就一次，一定要讓自己綻放一次！

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