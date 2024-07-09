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升中派位2024｜呈分試受爸爸病逝打擊一度意志消沉　女生考入真光女書院望當醫生助病童

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 54 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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中華基督教會蒙黃花沃紀念小學的黃海淇獲兩間英中錄取，最後決定入讀真光女書院。

【中一放榜/尖子透視/Band1中學/中華基督教會蒙黃花沃紀念小學/勵志故事/真光女書院】2024年升中派位結果今日出爐，TOPick首先恭喜獲派首三志願的同學仔，並分享考入Band1英文中學的勵志故事。她從小多次進出醫院，即使經歷至親離世，她仍以「不令師長失望」為大前提，自勵自勉走出陰霾，比別人多兩倍努力學習，積極發憤最後憑全級第一名的佳績，考入傳統名校真光女書院，她是小六資優生黃海淇。

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IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

就讀屯門田景邨中華基督教會蒙黃花沃紀念小學的黃海淇，是應屆小六畢業生，她五歲時隨父母由內地來港入讀幼稚園低班，惟因是早產兒的緣故，出生時需要醫生特別照顧，成長期間亦患有濕疹、鼻敏感等難以根治的毛病。

唸小三時正值新冠疫情高峰期，體弱多病的她不幸受病菌感染，導致面部出現「面癱」，熱愛讀書的她，留院期間仍不忘在病床上「Zoom」上課，最後更花了大半年時間才痊癒。

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正當海淇去年11月完成第二次升中呈分試後，卻突然接到噩耗，父親因心臟病離世，她及母親深受打擊，「多年來，我們一家三口的感情很好，長假期會到泰國、日本等地旅遊，周末亦會共聚天輪」。

面對父親的突然離開，她顯得非常不捨，每晚難過得難以入睡，意志消沉了數月，在今年3月的第三次升中呈分試亦未能發揮最好，

幸運的是，一直與媽媽互相陪伴支持，同學、社工、臨床心理學家等人的開解和輔導，亦不令師長失望，目前已慢慢適應。

一直以來，海淇媽媽都是全職主婦照顧女兒，母女情深，「這些年都忙著帶她周圍看病，照顧起居飲食，可幸的是，她十分懂事，很乖巧，學業不用我操心」。海淇幾乎每年都是全級第一名，今年更獲油尖旺區名校真光女書院，及位於港島羅便臣道的英華女學校提供入讀中一的面試機會。

海淇回想當天到真光面試，她說，首先以4人為一組的英文討論，緊接是個人中、英、數三科的考核，中英兩部分是由老師提供議題，再作個人見解分析，數學則需以心算計算四位數的加減乘除。而英華女校面試模式類近，分個人英文回答問題及4人小組討論。

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一分耕耘一分收獲，即將入讀真光女書院的海淇坦言，

感激校長及老師的支持和鼓勵，才能成就今天的我，包括去年底被選中代表小學生，在大型活動中發言，又與教育局局長蔡若蓮對話，讓我增強自信心及對國家的歸屬感。

她透露，已為將來計劃，希望成為兒科醫生或服裝設計師，幫助更多有需要的人和服務社會。

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