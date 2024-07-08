乳癌︱港大中醫：倘患非酒精性脂肪肝　促乳癌腫瘤生長及減化療作用

▲ 港大中醫發現，非酒精性脂肪肝與乳癌腫瘤有關。(港大提供)

港大醫學院中醫藥學院研究團隊發現，非酒精性脂肪肝（俗稱脂肪肝）患者的肝臟會過量分泌一種肝臟因子「成纖維細胞生長因子21（FGF21）」，或會加快乳腺癌腫瘤生長。這項發現為中醫「乳病從肝」的理論提供現代科學證據，助中醫藥治療機理。相關研究結果已在科學雜誌《細胞死亡與疾病》發表。

由港大醫學院中醫藥學院首席講師陳建萍領導的科研團隊率先從患有脂肪肝的小鼠肝臟中，篩選出過量表達並分泌的肝臟因子FGF21。促癌活性研究結果證實，過量補充外源性FGF21將顯著加速小鼠乳腺腫瘤生長，而敲除FGF21基因則有助顯著減弱脂肪肝誘發乳腺腫瘤生長。

細胞模型亦證實，脂肪肝的肝細胞能夠加速乳腺癌細胞生長，但敲除FGF21基因的肝細胞卻可明顯減弱乳腺癌細胞的生長。機制研究進一步證實，FGF21可調控乳腺癌細胞死亡相關的信號通路，進而促進乳腺腫瘤生長。

此外，研究人員從臨床樣本中發現，乳腺癌原位癌患者的腫瘤樣本與正常乳腺組織相比，FGF21的表達量升高，與患者的復發率及死亡率相關。同時，脂肪肝的肝臟由於過量分泌FGF21，會加速乳腺癌腫瘤生長、增強癌細胞抵抗死亡的能力，並降低化療藥物艾黴素（Doxorubicin）的治療效果。

陳建萍博士表示，中醫有『乳病從肝』理論，即強調肝臟養護對維護女性乳房健康的重要性，對治療乳腺癌有積極作用。這項研究從動物和細胞層面解釋了『肝乳軸』的科學性，也揭示傳統中醫理論的科學性，為臨床應用『乳病從肝』的理論提供現代研究證據。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】