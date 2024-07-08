白血病｜3歲女童走路一瘸一拐　求醫揭患急性血癌8大症狀要留神

▲ 3歲女童走路一瘸一拐，求醫揭患急性血癌。

【白血病/兒童健康/血癌/癌症】不要輕視身體出現的徵狀或問題！澳洲一名3歲的女孩時走路時「一瘸一拐」，被家人帶去醫院做檢查，才發現患上白血病。小女孩由患病至今也沒有抱怨過一句，樂觀的態度令家人不明為何疾病會找上她，「她只是一個美麗、快樂的小女孩」。

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血癌｜女童走路一瘸一拐

綜合《Daily Mail》等外媒報道，該名3歲女童名為Lylah，其母親Tori有日注意到女兒走路時一瘸一拐，雖然沒有附帶其他的任何症狀，但家人立即帶Lylah到醫院，先後照了X光、磁力共振及抽血檢查後，最終證實患上急性淋巴性白血病（Acute lymphoblastic leukemia）。原來是因為Lylah的骨髓「被吃掉」，令她走路一拐一拐。

血癌｜接受化療後有好轉

Tori指出，Lylah是一名開朗及堅強的孩子，醫生曾指出跛行的患者會承受不少的痛苦，但是Lylah沒有抱怨過。

幸好的是，現在Lylah已經接受了兩輪的化療，跛行的情況也有所改善。在接下來的九個多月裡，她將接受化療及一系列檢查，直到病情有所緩解。

血癌｜經濟壓力大需要眾籌

不過，治療的相關費用為他們的一家帶來沉重的負擔。Tori表示他們原來的經濟情況不太好，現在為了醫治Lylah，令他們感到百上加斤。現在，他們正在「GoFundMe」網站發起籌款活動，希望可以解燃眉之急。

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血癌｜每4名癌童1人患血癌

所有兒童癌症之中，以急性淋巴性白血病佔的比率最高，發生率高達25%，即平均每4個癌童就有1人患急性淋巴性白血病。台灣小兒血液腫瘤科陳博文醫生表示，急性淋巴性白血病主要以3歲至5歲的兒童患者最多，發病後，患者的淋巴系統與骨髓會製造出過量且不成熟的淋巴細胞，進一步壓迫正常血球、淋巴細胞的生成空間，全面衝擊癌童身體機能，也因為病情發展快及猛烈，如果未及時接受正規的治療，可以在短短幾個月造成生命危險。

血癌｜8大症狀要留神

陳博文醫生指出大眾要留意急性淋巴性白血病初期的症狀，如果小朋友出現以下8大症狀應提高警覺，家長要及時帶孩子到小兒血液腫瘤科進行骨髓與血液檢查，因為患者若接受積極的治療，約多達80%至90%可在第一階段的化療與標靶藥物就會治癒。點擊下圖即看症狀︰

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