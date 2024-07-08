  • 32°C
香港時間 : 2024708日 (一) 18:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白血病｜3歲女童走路一瘸一拐　求醫揭患急性血癌8大症狀要留神

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

3歲女童走路一瘸一拐，求醫揭患急性血癌。

【白血病/兒童健康/血癌/癌症】不要輕視身體出現的徵狀或問題！澳洲一名3歲的女孩時走路時「一瘸一拐」，被家人帶去醫院做檢查，才發現患上白血病。小女孩由患病至今也沒有抱怨過一句，樂觀的態度令家人不明為何疾病會找上她，「她只是一個美麗、快樂的小女孩」。

最新影片推介︰

童學園
IB獨家專訪｜森美女兒考獲44分赴劍橋或留港讀醫　感謝爸爸唔Chur：叫我唔好成日讀書

血癌｜女童走路一瘸一拐

綜合《Daily Mail》等外媒報道，該名3歲女童名為Lylah，其母親Tori有日注意到女兒走路時一瘸一拐，雖然沒有附帶其他的任何症狀，但家人立即帶Lylah到醫院，先後照了X光、磁力共振及抽血檢查後，最終證實患上急性淋巴性白血病（Acute lymphoblastic leukemia）。原來是因為Lylah的骨髓「被吃掉」，令她走路一拐一拐。

血癌｜接受化療後有好轉

Tori指出，Lylah是一名開朗及堅強的孩子，醫生曾指出跛行的患者會承受不少的痛苦，但是Lylah沒有抱怨過。

幸好的是，現在Lylah已經接受了兩輪的化療，跛行的情況也有所改善。在接下來的九個多月裡，她將接受化療及一系列檢查，直到病情有所緩解。

血癌｜經濟壓力大需要眾籌

不過，治療的相關費用為他們的一家帶來沉重的負擔。Tori表示他們原來的經濟情況不太好，現在為了醫治Lylah，令他們感到百上加斤。現在，他們正在「GoFundMe」網站發起籌款活動，希望可以解燃眉之急。

點擊圖片放大
+6
+5

血癌｜每4名癌童1人患血癌

所有兒童癌症之中，以急性淋巴性白血病佔的比率最高，發生率高達25%，即平均每4個癌童就有1人患急性淋巴性白血病。台灣小兒血液腫瘤科陳博文醫生表示，急性淋巴性白血病主要以3歲至5歲的兒童患者最多，發病後，患者的淋巴系統與骨髓會製造出過量且不成熟的淋巴細胞，進一步壓迫正常血球、淋巴細胞的生成空間，全面衝擊癌童身體機能，也因為病情發展快及猛烈，如果未及時接受正規的治療，可以在短短幾個月造成生命危險。

血癌｜8大症狀要留神

陳博文醫生指出大眾要留意急性淋巴性白血病初期的症狀，如果小朋友出現以下8大症狀應提高警覺，家長要及時帶孩子到小兒血液腫瘤科進行骨髓與血液檢查，因為患者若接受積極的治療，約多達80%至90%可在第一階段的化療與標靶藥物就會治癒。點擊下圖即看症狀︰

點擊圖片放大
+6
+5

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

兒童癌症︱6歲男童頭痛高燒1周驚患血癌　醫生揭9大症狀：臉色蒼白全身痛要小心
19:03 2024/03/22
兒童癌症︱6歲男童頭痛高燒1周驚患血癌　醫生揭9大症狀：臉色蒼白全身痛要小心
兒童乳癌｜3歲女童左胸滲血色分泌物　確診罕見乳癌成最年幼患者全球僅3案例
20:17 2024/06/07
兒童乳癌｜3歲女童左胸滲血色分泌物　確診罕見乳癌成最年幼患者全球僅3案例
直腸癌︱中三男生大便出血以為生痔瘡　終揭患直腸癌第3期一邊化療一邊應付考試
13:45 2024/06/07
直腸癌︱中三男生大便出血以為生痔瘡　終揭患直腸癌第3期一邊化療一邊應付考試

你可能感興趣

兒童癌症︱6歲男童頭痛高燒1周驚患血癌　醫生揭9大症狀：臉色蒼白全身痛要小心
19:03 2024/03/22
兒童癌症︱6歲男童頭痛高燒1周驚患血癌　醫生揭9大症狀：臉色蒼白全身痛要小心
兒童乳癌｜3歲女童左胸滲血色分泌物　確診罕見乳癌成最年幼患者全球僅3案例
20:17 2024/06/07
兒童乳癌｜3歲女童左胸滲血色分泌物　確診罕見乳癌成最年幼患者全球僅3案例
直腸癌︱中三男生大便出血以為生痔瘡　終揭患直腸癌第3期一邊化療一邊應付考試
13:45 2024/06/07
直腸癌︱中三男生大便出血以為生痔瘡　終揭患直腸癌第3期一邊化療一邊應付考試
兒童健康 癌症 手術 血癌 墨爾本 痛症

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月08日 時間12:05）
IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
IB放榜｜加拿大國際學校4人IB考獲44分　男榜眼赴英讀航空工程立志做飛行員
愛妻號丨羅孝勇澳洲進修以做脊醫為目標　抽空返港為老婆王丹妮慶生
愛妻號丨羅孝勇澳洲進修以做脊醫為目標　抽空返港為老婆王丹妮慶生
【中小學試題】小四中文搶分練習題答案　量詞及成語配對答案
【中小學試題】小四中文搶分練習題答案　量詞及成語配對答案
食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影
食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影