公屋加租｜公屋擬10月加租10% 　設3個月寬免期「富戶」無份

▲ 公屋擬10月加租10%，每戶平均每月加租約230元。（梁偉榮攝）

公屋租金每兩年檢討一次，房委會資助房屋小組將於本月中審議公屋租金檢討結果。房委會今日（8日）公布的最新文件顯示，公屋住戶去年的收入指數較2021年高10.73%，故今年檢討下的建議租金調整幅度為+10%，即封頂上限。若按現時公屋平均租金推算，每戶平均每月加租約230元。新租金10月1日生效，但設首3個月寬免期，即明年1月始正式實施，惟「富戶」將不獲寬免。

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房委會在文件提到，今年3月共有約807,800戶公屋租戶，租金介乎490至5,723元，平均月租為2,297元。按調整幅度為+10%計算，月租將上調介乎49至572元。除了租金由政府繳付的13%綜援戶外，逾60%的餘下公屋租戶每月加租250元或以下。另截至3月底，約3%住戶獲房委會租金援助計劃資助，可獲減25%或一半租金。

若委員通過租金檢討結果，房委會建議調整的租金將於10月1日生效。但房委會指，考慮到當前的社會經濟狀況、租金增幅、對公屋租戶的影響，及房委會的財政狀況，建議在租金調整後首3個月，寬免租戶在該期間每月因租金調整而須繳付的額外租金，但由於經濟條件較佳的「富戶」應能負擔是次租金調整，不建議涵蓋佔整體租戶4%的「富戶」。

房委會亦稱，上調租金將帶來每年約23億元的額外收入，但若通過特別寬免措施，房委會在2024/25將損失約5.75億元的租金收入，租住房屋運作帳目預計有約5.91億元的赤字；又強調相關公屋租金的額外收入並非盈利 ，而是將用於興建大量的公營房屋發展項目。

陳學鋒：情況尚算合理

民建聯房屋事務發言人陳學鋒表示，若按現時公屋戶平均每月租金約2,300元推算，平均每戶每月加租約230元，並按房屋會估算，約6成租戶加租少於250元，認為情況尚算合理，延後加租亦減輕了居民的生活開支負擔。

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