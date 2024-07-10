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日本定居丨蒙嘉慧英國陪老公伊健開騷　素顏顯老獲力撐：50歲沒用濾鏡這樣已很好

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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「鄭太」YoYo生圖曝光！

鄭伊健跟蒙嘉慧（YoYo）於2013年在東京低調結婚，婚後蒙嘉慧漸淡出幕前，2020年，夫妻檔花七位數於日本開設房地產公司，呢位幸福人妻主力打理生意。

無懼以真面目示人

近日鄭伊健於英國倫敦開演唱會，YoYo做跟得夫人陪老公赴英，當晚（7月6日）伊健唱足兩小時，而YoYo就坐於台下睇show，事後有粉絲上載跟YoYo的合照兼寫道：「我們和他太太YOYO在臺下激動跟唱2小時，唱的都是我滿滿青春的回憶啊，P.S. YOYO 不化妝還是如此美麗動人。」

只見YoYo一身黑色打扮兼戴著黑框眼鏡，50歲的她完全無懼以真面目示人，有網民批評她樣子老了，似「減肥版邱黎寬」，懷念YoYo當年拍劇時的靚樣。留言包括：「蒙嘉慧年齡也不是好大啊，但看上去咋有點顯老」、「淡出娛樂圈，也不怎麽保養了」以及「甚至有點奶奶感」。

日本定居丨蒙嘉慧最新近照曝光　挑戰劈柴自嘲冇機會瘦返

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拿YoYo跟伊健舊愛比較

未知是否愛飲咖啡，YoYo牙齒帶點微黃，甚至有人將其樣貌跟梁詠琪比較，指yoyo不及對方「凍齡」。

惟某網民力撐YoYo：「她已經隱退了不是明星，當然不可能像梁詠琪陳慧琳一樣，她們屬於營業狀態，再說也不是所有人都在意外表的，人家內心很自由」，「50歲沒有濾鏡，這樣很好了，牙齒麽，說明人家沒有烤瓷牙啊」

從蒙嘉慧的社交網所見，除喜歡素顏外，YoYo亦沒有刻意保持纖瘦，幸福肥令她發福了不少。早前她分享一段影片，見正在斬柴的她身形比前圓潤，惟她亳不在乎說：「真係冇乜可能會瘦得番」，生活自在令人羨慕！

【愛妻號】蒙嘉慧日本逛超市難掩幸福肥　鄭伊健沒嫌棄以「肥婆論」氹老婆

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