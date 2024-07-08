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難以啓齒︱20歲靚女1個原因不敢拍拖　執筆寫4字理由醫生秒懂：真的很困擾

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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20歲靚女1個原因不敢拍拖，執筆寫4字理由揭盅，醫生秒懂：真的很困擾！

【口臭／拍拖／口腔異味／口臭成因】身體毛病影響正常人際關係，實在令人困擾！台灣一名20歲女生青春貌美，卻因1個身體毛病不敢和異性有接觸，就連在求醫時也對身體問題難以啟齒，只能對醫生寫下4個字表達。而醫生一看也瞬間明白，表示有9大因素可能引起，必須要了解真正成因才能克服問題。

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Healthy Life︱睡眠不足+工作繁忙致身心疲勞　2個伸展動作放鬆肌肉為自己充電

台灣急診兒科主治醫師黃士倫在Facebook專頁分享個案，表示曾在耳鼻喉科診所任職時，有一位20多歲的女子來求醫。女子長相清秀，到診間靦腆坐下後一言不發，醫師看她的病歷資料，上面卻一片空白，於是詢問她到底有什麼身體問題。這時，女子拿起筆，在桌上白紙寫下4個字：

我有口臭。

醫師頓時明白，原來她因為口臭問題，在大好年華也不敢交男朋友，更擔心異性朋友會嫌棄她。

同樣是口臭問題，醫師還遇過一名患者，求醫時全身散發濃郁香水味。患者稱自己3年多前開始出現口臭，嚴重到被女兒嫌棄，甚至被丈夫形容是「吃到了餿水」。但就算她避開了所有會產生異味的食物例如大蒜、洋蔥、韭菜等，問題也沒得到改善，令她非常困擾。

口臭困擾｜人妻口臭被丈夫嫌「吃到餿水」　醫生拆解10大口臭原因

9大因素可導致口臭

黃士倫表示，很多患者因口臭問題求醫，有擔心會被醫師嘲笑；但其實不必擔心這一點，最重要的是求醫前先做好對口腔管理的認識，譬如刷牙是否刷得正確？有沒有用牙線的習慣？正確刷牙，可以減少口臭；至於早上起床後口腔容易有異味，是因夜間口水分泌減少，令附著在舌頭上的細菌大量繁殖所造成。另外，美國微生物醫學期刊也曾發表研究指，造成胃潰瘍元兇的幽門螺旋桿菌，也可能寄居在口腔內造成口臭。所以，必須要了解口臭的原因是什麼，才能克服問題。

而造成口臭的因素，一般可以分為以下9個：

點擊圖片放大
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黃士倫最後表示，口臭問題確實令人難以啟齒，影響到人際關係更是困擾。希望患者都能找到真正病因，摒除臭味，展開新的人生。

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