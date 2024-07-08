親子活動｜「大家減齡」推動親子運動文化　邀基層家庭共同體驗運動減齡樂趣

▲ 「『大家減齡』愛心加油站」特設紙扇心意卡創作活動，旨在促進家庭和諧。

由「大家減齡」及「中銀理財」FamilyMAX 冠名呈獻的全港首個「奶龍主題跑」活動日前於灣仔海濱長廊順利舉行，吸引逾五千名跑手參加，讓一家大小透過有趣的短途跑，建立良好的運動習慣。活動首創的「1 公里水槍探險戰」更成為最受歡迎參賽組別，親朋好友一同享受清涼消暑時光！

以「奶龍主題跑」 推廣親子運動文化至社會弱勢社群

為了把親子運動文化推廣至更廣泛的社會階層，「大家減齡」特別預留了「奶龍主題跑」參賽名額予基層學童及其家長一同參賽，同時亦邀請部分受惠家庭於PURE 一起體驗「親子『齡』距離賽前訓練班」，學習正確熱身動作，使他們能於活動時盡情感受跑步的熱鬧氣氛，共度富意義的親子時光。

「大家減齡」項目總監魏志煒表示：「『大家減齡』希望透過是次主題跑把『社交型運動文化』擴展至社區，為基層家庭提供大型路跑的機會以推廣親子運動，同時讓家長與子女製造珍貴難忘的回憶。我們會繼續以創新科技結合生活化場景，透過線上線下活動，推動不同社群一起投入健康生活。」

▲ 「大家減齡」冀透過是次奶龍主題跑把「社交型運動文化」擴展至社區。

「大家減齡」紙扇心意卡創作活動 締造美好親子回憶

為鼓勵一眾跑手，「大家減齡」特意在賽事場地增設「『大家減齡』愛心加油站」， 並準備了紙扇心意卡創作活動，讓小朋友發揮創意及向父母表達謝意。魏志煒續稱：「據研究顯示，定期與朋友及家人的交流最能夠緩解生活壓力，促進健康減齡。我們希望各親子跑手可以體驗結伴運動之餘，更可透過協作心意卡加強彼此互動，提升家庭凝聚力。」

▲ 「『大家減齡』愛心加油站」特設紙扇心意卡創作活動，旨在促進家庭和諧。

「減齡大使」Yuki 玩盡 1 公里水槍探險戰 與基層學童共享減齡時光

活動當日「減齡大使」羅毓儀亦親身到場與大家一起參與「1 公里水槍探險戰」，鼓勵學童在保持學習熱忱和努力之餘，亦懂得如何透過運動紓壓，保持身心靈健康。升家庭凝聚力。」

▲ 「奶龍主題跑」現場氣氛非常熱鬧，Yuki亦參與了「1 公里水槍探險戰」，鼓勵學童透過親子 運動紓解學習壓力。

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】