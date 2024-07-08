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大熊貓｜網民提名揀大熊貓：小奇跡、福寶、寶力、青寶　稱熊貓來港「一定會振興旅遊業」

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發布時間： 6 小時前

最後更新： 1 小時前

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（資料圖片）

特首李家超今早（８日）率團前往中國大熊貓保護研究中心都江堰基地，了解大熊貓的護理、飼養和赴港安排等細節。不少網民對大熊貓來港表示興奮，紛紛於李家超及文體旅局局長楊潤雄的社交媒體留言，「進言」揀選大熊貓。

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有網民提議揀選「小奇跡」、「福寳」、「寶力」和「青寶」來港。

「小奇蹟」為熊貓「美香」和「添添」的小兒子，牠們於2000年前赴美國史密森學會國家動物園，並於2020年8月誕下「小奇蹟」。「小奇蹟」去年11月搭乘飛機離開美國返回中國，現居四川大熊貓研究保護中心的神樹坪基地。有網民稱，該場地經常有人吐痰，希望牠能來香港。

「福寳」為韓國首隻自然繁育誕生的大貓熊，2020年7月20日出生，今年4月因合約期滿離開韓國，現居四川神樹坪基地。據外媒報道，「福寳」離開韓國當天，6000多位市民不畏天氣寒冷，凌晨4點到愛寶樂園向牠說再見。有網民形容，「福寳」是「頂級的女明星」，希望當局能帶牠來港。

請帶熊貓「福寶」及「和和」來香港！到時一定會振興香港的旅遊業！「福寶」是頂級的女明星

點擊圖片放大

至於來自中國大熊貓保護研究中心的「寶力」和「青寶」，美國華盛頓國家動物園今年5月宣布，牠們今年底將赴美，落腳華盛頓國家動物園，似乎無法來港。不過，有內地網民在李家超的微博留言表示，希望港府能把牠們接到香港。

其中，「寶力」的媽媽是出生在華盛頓國家動物園的「寶寶」，它的外祖父母是在華盛頓國家動物園旅居20餘年的「美香」和「添添」。

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