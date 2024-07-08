限量聯乘｜芬蘭經典童話《姆明一族》登陸崇光　推出夏日限定聯乘精品及精彩活動

▲ 芬蘭經典童話《姆明一族》登陸崇光推出夏日聯乘活動！

多姿多彩的夏日已悄然來臨，崇光今年聯乘芬蘭經典童話《姆明一族》，由 7 月 3 日至 8 月 27 日期間呈獻「SOGO X MOOMIN Green Summer Day」，除了推出一系列獨家限量聯乘精品外，亦同時舉行購物積分賞，SOGO Rewards 會員購買指定貨品最高可獲 10,000 額外積分。活動期內，更會推出 Instagram Filter 有獎遊戲及動態貼圖，帶您走進綠油油的姆明山谷，與一眾姆明一族成員度過繽紛又充滿童話色彩的盛夏！

1) SOGO Rewards 會員獨家禮遇 優惠價換購限定聯乘姆明精品

SOGO Rewards 會員凡於崇光銅鑼灣店店內即日累積購物每滿$1,000（最多 2 張發票），即可以優惠價換購下列限量精品 1 件，詳情如下：

換購價 SOGO X MOOMIN 聯乘精品 $60 便攜式不鏽鋼餐具套裝

包括：筷子、叉子及匙羹，輕便易攜

帶，適合日常使用。 $58 SNACK'N'GO 環保零食袋

可重用，不含 BPA，內層 TPU 防水防

污物料，容易清潔。 $40 可摺疊便攜環保袋

採用環保再造物料，印有姆明一族圖案，令人愛不釋手。 $20 貼紙套裝

包括：主題貼紙1張及獨立貼紙7張。

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2) 限時購物積分賞 會員尊享 2X 積分

由 7 月 3 日起至 8 月 27 日期間，SOGO Rewards 會員凡於崇光銅鑼灣店店內購買指定品牌之指定貨品可尊享 2X 積分，即合資格消費金額可獲基本積分及 1 倍額外積分，每個會員號碼最多可享 10,000 額外積分。有關參與品牌詳情，請參閱活動網頁。

3) IG Filter 有獎遊戲 贏取限量聯乘精品

此外，於 7 月 10 日起，《姆明一族》特別為是次與崇光的聯乘活動推出「SOGO X MOOMIN IG Filter」。只需透過 IG 參加活動自拍濾鏡内的小遊戲，以公開帳號將遊戲影片上載至個人 IG Story，標注 #sogoxmoomin2024 及@sogohongkong @moomin.hktw，並追蹤@sogohongkong 及@moomin.hktw IG帳號，即可於崇光銅鑼灣店G/F換領Moomin貼紙套裝1份，絕對不容錯過！數量有限，送完即止。

4) 限定別注動態貼圖 讓您分享夏日心情

聯乘活動更推出 8 款精心設計的動態貼圖，包括勇敢的姆明，以及其他家族成員充滿個性的可愛造型，現已可供下載至 WhatsApp 及 Signal 使用，讓您與親朋摰愛開心分享，更可隨時隨地表達不同心情。

下載：https://whatsticker.online/p/735063iGajAfK/HK

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