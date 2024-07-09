升中派位2024丨5年級來港插班英文由零開始　女生每天睇片+網上練習考入港島民生

▲ 嚴洛依從零開始學英文，最終入港島民生書院。

【中一放榜/尖子透視/Band1中學/佛教康山學校/勵志故事/港島民生書院】2024年升中派位結果今日出爐，TOPick首先恭喜獲派首三志願的同學仔，並分享考入Band1英文中學的勵志故事。兩年前，女生嚴洛依跟爸爸從內地來港，本應升讀中學，惟英文程度未能追上要求，加上只懂普通話，只能選擇插班小五。不過，洛依並未氣餒，堅持每晚都花時間觀看英文影片，利用學校的網上練習資源加強訓練，終於令英文水平由Band 3程度，躍升至Band 1，更成功派獲第一志願—港島民生書院。

今年14歲的洛依，兩年前與爸爸來港與媽媽團聚，選擇入讀被她形容為「好有愛的」佛教中華康山學校。本來升讀中學的她，因為英文程度追不上，只能插班就讀小五。她說：「在內地三年級才開始學英文，對比香港學生的程度難以趕上，故此一開始也有所憂慮，加上本身只懂說普通話，擔心難以在新學校結交朋友。幸好同學們一直友善地在身邊支持，於課後為自己解釋聽不懂的部分，自己在下課後也會主動請教老師，慢慢地適應了新的校園生活。」

然而，第一次英文考試成績未如理想，當中聆聽部分更不合格。不過，英文老師未有予以責備，更為她訂立目標，讓她在英文科建立信心。洛依稱：「在學校時會與英文程度較好的同學們以英語傾談，練習英文口語訓練。」放學後，更會在家利用學校的網上資源練習，提升英文水平。

洛依爸爸為了女兒更堅持每天搜尋適合的英文影片予她觀看，從中找出些單詞讓她默寫，增加英文的詞庫，兼訓練英語聽力。終於在第二次呈分試中英文部分成績達「A」，總評分為B，到了最後一次呈分，英文總分終於達「A」，躍升至Band 1水平。被問到成績如此突飛猛進，是否外出補習時，洛依自言，平常依靠多看書，一星期至少一本，加上爸媽認為自己能做到的事，就不用外補，故此一直依家自己努力。

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問到有什麼讀書要訣時，洛依直言：「上課必須要專心並做筆記，斷絕與同學傾談，這樣才能有效吸收知識。」她稱，由於在校專心上課，在家一般只需花15分鐘溫習，其他時間就能閱讀課外書、練習英文等增強能力。

「呈分試」可謂學業一大挑戰，那這兩年如何作準備時？洛依說：「只是以平常心面對，如同平時期末考般準備。」面對壓力，洛依稱會選擇吃吃東西解壓，她的爸媽更會鼓勵她在溫習完成後，「打一打手遊放鬆下心情」。

對於成功獲派第一志願的中學—港島民生書院，洛依指出：「爸爸幫忙協助挑選的，雖然自己有另一間心儀學校，原因是那間學校是以普通話教授中文，不過爸爸認為以英語傳授更好，故此信任爸爸的眼光，相信必定是更適合自己特質的學校。」

雖然在港只有短短兩年的小學生涯，洛依十分感激英文老師的莊秀美副校長，她笑言：「雖然莊副校的普通話『很普通』，但堅持不懈練習普通話，希望能用熟悉的語言跟我溝通。」莊副校除了會以小禮物形式鼓勵學生爭取好成績，更會投入陪學生遊玩，令這個短暫的小學生涯過得很有意義。洛依亦感謝母校一直給予自己不同機會參與比賽，如100米短跑、書法比賽等，給予自己多元發展。

暑假過後就正式成為中學生，洛依表示，將在暑假回鄉，介時會聯繫以往較高年級的朋友，請教朋友教授更多高階的新知識，裝備自己實力。她期待，自己能在新學校結交更多好朋友，學習更多知識，成為有用的人藉以回饋社會。

佛教中華康山學校馬中駿校長表示，自高才通計劃開始，不少像洛依的內地學生來港讀書，今年就已有30多名來自內地學生入讀。馬中駿校長說：「很希望洛依可作為成功例子，引證香港即使是津貼學校，也能提供因材施教、兩文三語的高質教育。香港若要繼續發展，必須有足夠人口支撐，盼香港的高質教育能吸引更多內地生，填補本港學生的人口空缺。」

今年佛康91%的同學獲派第一志願，首三志願的比例更高達九成四，當中四成獲派英文中學。

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