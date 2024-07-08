海關戰線丨拍爆破戲劉雅瑟雙目受損　霆鋒大讚專業：像看到自己

▲ 《海關戰線》劉雅瑟與謝霆鋒。

電影《海關戰線》內，憑電影《智齒》登金像獎影后的劉雅瑟首次變身動作女星，可是她在片中出拍攝一場與謝霆鋒在戰火中的動作爆破戲時，不慎被化學品弄致眼部受傷。

當時劉雅瑟在雙目漆黑一片底下仍強忍痛楚，繼續隨霆鋒在煙火中奔跑，完成這幕驚險鏡頭，連具多年動作片經驗的霆鋒，也讚嘆這位「初哥」的專業和拚搏，其勇者無懼與過人膽色，猶像看見當年初出道時的自己。僅休息一天的雅瑟為免影響拍攝進度，急不及待開工完成剩下來的戲份，態度可嘉。

海關戰線丨學友順利完成高難度挑戰 霆鋒大讚前輩專業用心

▲ 《海關戰線》邱禮濤、劉雅瑟、謝霆鋒。（左起）

化學品彈入雙眼



事發當天，雅瑟和霆鋒需要應付連場驚心動魄的爆炸場面，二人不停在火光熊熊的火球中狂奔逃走，現場氣氛緊張，連身為動作指導的霆鋒，在拍攝前也份外小心，再三與雅瑟走位確保一切準繩以免出錯，但無奈意外就是意料之外。

在拍攝期間，雅瑟被爆炸引致的化學品彈入雙眼，一下子眼前模糊一片，只能靠感覺繼續演戲，直至邱禮濤導演喊cut機一刻，她即無法再向前行，惟有掩着雙眼蹲在地上，導演透過攝錄機畫面赫見雅瑟舉止異樣，即大聲發問她是否有事，駐組醫護及工作人員第一時間衝上前為她進行治理。

▲ 《海關戰線》劉雅瑟。

霆鋒欣賞雅瑟夠勇

霆鋒和導演也連忙查看她的傷勢，眼前的雅瑟一臉灰黑、雙眼痛得不能睜開，焦急的叫大家給她紙巾、水和棉花棒清洗眼裡的化學品，過程中花了10多分鐘，才能用眼藥水把化學品沖走，尚幸沒有傷及視網膜，眼球僅輕微擦損。



才剛回神過來的雅瑟，邊忙着找化妝師為她補妝，邊追問導演剛才所拍的一幕是否可以，如有需要她可馬上埋位補拍，導演則叫她放心，拍下來的片段完全用得着。

原本緊接還有另一場動作戲，霆鋒建議她多作休息，改天才拍，她堅稱已沒大礙可繼續拍攝，最後還是被霆鋒說服。

面對執著的雅瑟，霆鋒無奈苦笑說：「好像遇到另一個我！」回想起當年的自己，霆鋒也是心口掛着一個勇字，所有動作戲對他而言也看似毫無難度，內心只知衝衝衝，如今經過多年拍動作戲的經驗後，他領悟到拍動作戲不能再勇字當頭，需要timing的配合及注意自身安全，一番肺腑之言令雅瑟獲益良多。

▲ 《海關戰線》劉雅瑟。

休息一天復工

當日收工後，雅瑟馬上到醫院治療眼傷，翌日亦有覆診，醫生指她眼球擦傷留有四點傷痕，雅瑟的視覺上亦看到四點陰影，幸好醫生向她派定心丸，表示會逐漸康復並消退。

休息了一天的雅瑟，急不及待的復工，並繼續拍攝動作爆破戲份，表現精靈的雅瑟說：「現在眼睛有點看不清楚，其實還好，在康復當中，大概72小時應該能夠癒合。受傷時沒有太擔心，因為當時天快黑了，工作人員替我抹臉時，差點把化妝也一併抹掉，補妝會耽誤很多時間，怕自己拍不完，所以我想迅速抹好就繼續拍，可是鋒哥（謝霆鋒）不讓我拍！」

▲ 《海關戰線》劉雅瑟。

問到日後會否加倍小心處理動作戲，雅瑟說：「其實我已經很小心，我膽子很小，我一直貼着鋒哥走，但是不知道為何炸彈在我腳下爆了，就是意外吧！還好現在眼睛還能看得見。」對於往後會否害怕拍攝爆炸戲？雅瑟說：「其實拍的時候沒有太害怕，在現場聽到爆炸聲音及火光，真的很恐怖，原來是真的爆，沒有想到是實拍！」



身為動作指導的謝霆鋒，對傷後復工的雅瑟演出動作甚緊張，說：「我好緊張每個演員的動作，因為受了傷真的不好，尤其是女生，不是慣拍動作戲，臨場有爆破難免會緊張。」

他對雅瑟處理動作不時提點，且說：「不是單單怕她再被彈傷眼睛，就算有任何損傷也不好，我不知道原來她是很勇的，像我小時候一樣，但表現愈勇，現場的武術指導愈會擔心，最怕是橫衝直撞，這樣遲早會受傷；看她今日狀況ok，如果她不ok，今天就不會讓她再做新動作了。」

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