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暑假好去處｜$70暢玩室內3大海綿積木遊樂區+雪糕　56折勁玩過萬呎SOOPER YOO

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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現以$70的價錢便可以暢玩SOOPER Summer 三十分鐘的遊樂設施，再包含Ganawawa遊戲幣優惠券、Stecco Natura意式雪糕杯裝。（取圖自kkday）

【親子好去處/暑假好去處/暑假活動/放電】踏入暑假，家長們最煩惱之一是計劃什麼活動給孩子「放電」，位於港島西的「Ganawawa x 港島西寶城SOOPER Summer」室內遊樂場幫到大家！現在KKday推出$70早鳥優惠價暢玩SOOPER Summer遊樂設施30分鐘，再包含Ganawawa遊戲幣優惠券、Stecco Natura意式雪糕杯裝。大人、細路不想「大汗𢱕細汗」盡情玩樂，即睇早鳥優惠詳情！

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暑假好去處2024｜Ganawawa x SOOPER Summer 三大遊樂區

由7月19日起至整個暑假，Ganawawa聯乘西寶城於商場的中庭舉行暑假限定玩樂場。在場內，主要劃分3個主要遊樂區，擁有滑梯及跳彈床的「波波池區」、讓小朋友可自由操控工程車及小火車的「角色扮演區」，以及讓孩子們無限想像力砌出喜歡形狀的「積木創意區」。

此外，主辦方也同時兼顧家長們最關心的「安全性」問題，場地以海綿積木構成不同區域，它和彈床也是專利EVA物料，材質輕盈柔韌，而此物料不會釋放有害氣味，確保小朋友在玩樂的過程是安全的。

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暑假好去處2024｜佔地逾1萬呎「Sooper Yoo」勁玩2小時

如果意猶未盡，家長也可能選擇帶小朋友到1樓的「Sooper Yoo」繼續放電。場內佔地超過1萬平方呎，共有8個主題遊樂區，包括有大型攀爬障礙迷宮、一級方程式單車比賽、虛擬動物賽跑、Now Virtual Studio等。

此外，Ganawawa更剛剛完成擴張成佔地2,000平方呎的遊樂場，內設多部最新遊戲機及夾公仔機，更有廣受大眾歡迎的超大彩虹池，禮物亦十分豐富。

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暑假好去處2024｜即時搶購早鳥優惠

此活動優惠由7月19日開始去到暑假結束為止，而現在起到7月18日便可到KKday選購早鳥優惠。

抵玩優惠1：一人優惠門票

項目包括：SOOPER Summer 30分鐘門票1張＋Ganawawa買50遊戲幣送50遊戲幣優惠券1張＋Stecco Natura意式雪糕杯裝1球＋入場小童送防滑襪

星期一至日，$70一張門票，身高120cm以下小童必須由一位成人陪同入場。

SOOPER Summer 入場時段由早上11點開始，最遲晚上6時半入場。

抵玩優惠2： 家庭優惠門票

項目包括：SOOPER Summer 30分鐘門票（1大1小）＋SOOPER YOO 2小時門票（1大1小）＋Ganawawa買50遊戲幣送50遊戲幣優惠券1張＋Stecco Natura意式雪糕杯裝1球＋入場小童送防滑襪

只限星期一至五，套票價錢$285，身高120cm以下小童必須由一位成人陪同入場。

SOOPER Summer入場時段由早上11點開始，最遲晚上6時半入場；SOOPER YOO 入場時段由早上10點開始，最遲下午4時45分入場。

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