升中派位｜ 返學前練水放學後溫習成績名列前茅 基層女飛魚獲女拔望參賽奧運

▲ 中華基督教會何福堂小學女飛魚獲拔萃女書院錄取。

擁有出眾的才能，除要後天的培育，亦需與生俱來的天分。應屆小六畢業生鍾嬗瑤，五歲時習泳僅兩個月已學懂游泳四式，小一成為校隊最年輕成員之一，去年更代表香港到泰國出賽奪冠。文武雙全的她，學業成績非凡，早前已獲傳統名校拔萃女書院取錄。視「香港超級飛魚」何詩蓓為偶像的她，希望取得將來的奧運入場券，同樣為港爭光！

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蝶式、背泳、蛙式、自由式是游泳必學的基本功。嬗瑤媽媽憶述，當年只希望女兒學習求生技能，沒想過卻意外發現，她擁有出眾的天賦，

她用了短短兩個月就學懂四式，我都大吃一驚，當時她只是幼稚園高班。

小一入讀位於屯門的中華基督教會何福堂小學，加入學校泳班後，隨即被教練察覺她的與別不同，決定讓她進入校隊訓練，成為最年輕的成員之一。多年來，她平日練習兩至三小時，「有時候，會在早上六時半練水一小時，吃早餐後才上學」。

擅長蝶泳及背泳的她，去年代表香港到泰國參賽，分別在50米及100米蝶泳勇奪第一名，並打破個人最佳時間；在全港小學學界游泳賽50米蝶泳，同樣獲得冠軍。今年5月，屯門區小學校際游泳比實中，除了在同一項目奪金牌，她亦獲頒傑出運動員大獎。

勝不驕敗不餒，運動員面對比賽，究竟是如何接受得失？性格樂觀的嬗瑤笑言，

贏了固然開心，但輸咗都冇乜所謂。

她說，擁有良好心理質素是必須的，不論游泳或學業上，母親都沒有給她施壓，「凡事盡力做，已是無悔」。

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來自基層家庭的她，平日沒有補習，靠個人自律努力，學業成績六年來都在全級首十名內，「學校老師很好，會準備不同的溫習，在學校已做完功課，放學後練水回家，吃飯洗澡後已是七時多，看看書就睡覺」。

優異的學業及游泳成績，為她得到傳統名校拔萃女書院及直資女校協恩中學的取錄，回想當天的面試過程，猶如過五關斬六將。「女拔面試分兩天，第一天整日都是跑步、跳高、泳術的體能測試，另一天則是中、英、數三科的考核」。而協恩的面試類同，但以即場淘汰方式進行泳術測試，成功入圍的學生才可參與學科考核。

正準備今年11月的泳術賽的嬗瑤表示，若通過考核，即可成為香港代表隊，到香港體育學院接受訓練，

何詩蓓是我的偶像，希望有天都可以跟她一樣，取得奧運入場券，為港爭光！

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