限量唇膏｜Hermès推出限量版雕刻唇膏　天鵝絨霧面質感營造優雅姿態

▲ Hermès推出限量版雕刻唇膏，讓人不捨得用！

女生雖然只有一片朱唇，但唇膏數量可以是無限，尤其是永恆經典的紅唇色，可謂是女生們化妝袋的必備item！Rouge Hermès系列所推出的霧面唇膏，更是讓大家趨之若鶩。有見及此，Hermès首次推出讓經典藏書章標誌中的「配備鞍轡的四輪馬車」雕刻於唇膏之上，精緻得讓人不捨得使用！

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這款雕刻唇膏是限量版，由 Pierre Hardy 設計，採用塗漆、拋光和拉絲金屬製成，並由適合各種場合的強烈、大膽的紅色帆布袋保護。其設計喚起了品牌的當代精神和藏書票所傳達的歷史。而「#75 Rouge Amazone」色號標誌永恆豔麗的紅色，呼應希臘神話中的女戰神，那自由自在縱馬的颯爽英姿，呈現在熱情如火的色調之上。

此外，限量版唇膏依舊呈現了品牌天鵝絨般柔細的霧面質地，搭配能精準上色的尖頭蕊芯，而鐫刻玫瑰淡金色標幟的管身，則裝入同色系的保護套中，令人愛不釋手的同時，亦絕對是極具收藏價值的藝術品。

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