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十優港姐丨麥明詩自爆6年前跟前度分手　分享舊情盛勁為大方回應

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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十優港姐麥明詩又有料爆！

麥明詩跟盛勁為於今年3月尾結婚，榮升人妻的麥明詩成為廣告商寵兒，婚後接下不少廣告，某些更是夫婦檔上陣！

日前麥明詩於IG分享國泰asiamiles廣告片，片中分享跟盛勁為的相戀點滴外，更大爆6年前跟前度分手而取消台北之旅。

當中她說道：「記得2018年訂機票去台北旅行，因為兩日前分咗手，所以無去到，一直爭扎係咪自己做錯決定，之後明白每一個決定，在當刻都是最好決定。」最終麥明詩跟家人去了台北玩。

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林作分手後另有一新戀情

翻看資料，麥明詩跟前度林作於2016年分手，故她提及的「前男友」並非林作，另外，由此可知，跟林作分手後的麥明詩有拍拖。

對於太太提及舊情，老公盛勁為大方留言：「去台北嗰班機係咪我飛去？」引來不少網民點讚。

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澳洲即興影婚照

此外，麥明詩透露2022年首次跟盛生去旅行，她說：「去咗北海道滑雪，由於疫情封關，所以已經幾年沒有坐飛機，所以之前個晚失眠。」

麥明詩又上載去年拍攝的pre wedding相兼說：「2023年去悉尼影pre wedding，個旅程好即興，見到3個禮拜後有得換免費機票，又畀我搵到合適的攝影師，就去啦。」

另外，她分享2018年於美國成為執業大律師的照片，她說：「我proud of自己，因為努力左幾年先有呢個成果」，翻看資金，於劍橋取得法律學學士學位二級榮譽的麥明詩，曾報考2015年2月的美國紐約州律師考試（New York Bar Examination），最終獲得及格成績！麥明詩在2018年11月赴紐約州奧爾巴尼法院，經面試及宣誓後獲認許為當地執業律師。

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