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劉德華演唱會丨華仔開騷險出意外　朱麗蒨母女赴上海睇到實

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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劉德華上海開騷，太太及女兒捧場。

劉德華巡迴演唱會《今天...is the Day》在7月5日於上海展開，可是在首場演出兩度險釀意外。

首先，他唱《練習》時，先是與女舞者在舞台機關中央深情演繹一段別離戲碼，當機關正要下降將女舞者送下台，由於劉德華的右腳在機關踩點內，讓他險些踩空，幸劉德華反應快，一隻腳降落時即把腳踏回升降台邊。

隨後他配合歌曲情節到上升舞台，並作出一個助跑跪滑的動作，可是似是太用力，差點整個人飛出去，有一半膝蓋騰空在外面，所幸他用手在用力穩住身體，才不致釀成悲劇，但已令一眾粉絲嚇破膽。之後在第二場，劉德華已取消跑跪滑，並為自己令粉絲憂心致歉。

劉德華演唱會丨劉德華4米高台險飛墮畫面全曝光　華仔向歌迷道歉：會好好照顧自己

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女兒眉眼似劉德華

另外，有網民在小紅書分享劉德華太太朱麗蒨與12歲女兒劉向蕙（Hannah）現身上海欣賞劉德華演唱會的照片。朱麗蒨母女戴住口罩、打扮樸素，低調坐在觀眾席第一行睇騷。

至於該名在小紅書發文的網民，寫道：「近日劉德華開演唱會，劉德華妻女坐在貴賓席為他捧場。朱麗蒨和劉向蕙都一身黑色，很低調。12歲的劉向蕙戴著口罩，眼睛大大，眉眼鼻酷似爸爸劉德華。時間過得真快，小女孩都長大了。她們在台下看著劉德華的高難度動作，應該既驕傲又擔心吧。」

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