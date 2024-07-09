  • 33°C
香港時間 : 2024709日 (二) 13:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

飲食攻略｜「4大血型減肥法」瘦得更快　O型可吃1種肉、A型忌食乳製品

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

台灣有營養師引述外國學者研究，指出4大血型其實有各自適合的飲食減肥方式。

【減肥／瘦身／血型／飲食法／血型瘦身飲食法／飲食攻略】不少人會透過調整飲食習慣和運動來減肥，但原來血型亦是一大關鍵？台灣就有營養師根據外國學者研究的「血型瘦身飲食法」，指出不同血型有各自適合的飲食瘦身法，並拆解飲食方面的注意事項，供有需要人士參考。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life︱睡眠不足+工作繁忙致身心疲勞　2個伸展動作放鬆肌肉為自己充電

台灣營養師李婉萍日前在其個人Facebook專頁發文，指出不同血型其實都有專屬於自己的飲食瘦身方法。她續指，「血型瘦身飲食法」其實是由美國自然療法學者Dr. Peter J.D’Adamo研究及提出，他發現血型與人體內部機能有相關連結，因此透過研究，提出每一種血型都有各自適合的「飲食類型」。

更多相關報道：飲食攻略｜冬日減肥更易瘦？　營養師拆解燒脂秘訣　盤點6大瘦身飲食法

李婉萍根據這種飲食法，分別列出4大血型推薦多吃及建議避開的食物類型，供大家參考。

點擊圖片放大
+5
+4

A型

李婉萍表示，A型血更能消化植物性蛋白質，且因為胃酸分泌較少，所以會較難消化牛肉、羊肉等高脂肪肉類，因此建議可多吃蔬菜、水果、豆製品、雞肉和魚。反之，高脂肪食物、牛肉、乳製品及番茄則建議避免。

O型

O型血更能消化魚或肉等動物型蛋白質，而他們體內分解肉類蛋白質的酵素亦比其他血型超過3倍以上。不過O型血相對不容易消化乳製品、豆類及穀類，因此需要透過攝取各種蔬菜來彌補穀物和奶製品中的營養成分。

她建議O型血人士可以多吃海鮮類、低脂肉類、魚、蔬果、洋蔥、番薯及蘋果，而需要避免的食物則有穀物、小麥、乳製品、糯米、粟米及豆類。

B型

B型血的人士，體內具有較多分解肉類蛋白質的酵素，因此在消化肉類蛋白質方面亦有較好的能力，適合吃肉類和乳製品，但就不適合麵條、粟米等食物，因為會導致代謝變慢，繼而將吸收的養分變成脂肪。

建議可多吃牛、羊、豬等各式肉類，乳製品及水果，但就需要避免粟米、麵食、小麥及堅果類食物。

AB型

李婉萍指出，AB型血的人士適合的飲食介於A型與B型之間，最好將兩者結合起來參考；由於AB型血的消化系統通常比較敏感，因此亦較容易發胖，不適合食用乳製品，容易囤積脂肪。

她就建議AB型血的人士可以多吃豆製品、蔬果、海鮮、魚、蛋及藻類食物，避免吃乳製品、牛肉及蕎麥。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

養生 健康問題 網絡熱話 減肥

最高瀏覽

森美索妻丨陳雅嫻名校畢業+童身出身　森美與老婆相知相愛29載：太太愛我多於愛自己
森美索妻丨陳雅嫻名校畢業+童身出身　森美與老婆相知相愛29載：太太愛我多於愛自己
公屋名校生｜森美公屋出身育成IB榜眼女兒　患ADHD抗抑鬱入喇沙苦讀改變命運
公屋名校生｜森美公屋出身育成IB榜眼女兒　患ADHD抗抑鬱入喇沙苦讀改變命運
罕見病丨黃一山長子患罕見病「腦白質發育不健全」　全港僅3宗病例恐致失智癱瘓【附10大症狀】
罕見病丨黃一山長子患罕見病「腦白質發育不健全」　全港僅3宗病例恐致失智癱瘓【附10大症狀】
心肌梗塞︱男子運動後凍水洗頭突心肌梗塞亡　醫生：2大降溫行為高危
心肌梗塞︱男子運動後凍水洗頭突心肌梗塞亡　醫生：2大降溫行為高危
急症室最長等候時間（07月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月09日 時間12:05）