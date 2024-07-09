飲食攻略｜「4大血型減肥法」瘦得更快　O型可吃1種肉、A型忌食乳製品

▲ 台灣有營養師引述外國學者研究，指出4大血型其實有各自適合的飲食減肥方式。

【減肥／瘦身／血型／飲食法／血型瘦身飲食法／飲食攻略】不少人會透過調整飲食習慣和運動來減肥，但原來血型亦是一大關鍵？台灣就有營養師根據外國學者研究的「血型瘦身飲食法」，指出不同血型有各自適合的飲食瘦身法，並拆解飲食方面的注意事項，供有需要人士參考。

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台灣營養師李婉萍日前在其個人Facebook專頁發文，指出不同血型其實都有專屬於自己的飲食瘦身方法。她續指，「血型瘦身飲食法」其實是由美國自然療法學者Dr. Peter J.D’Adamo研究及提出，他發現血型與人體內部機能有相關連結，因此透過研究，提出每一種血型都有各自適合的「飲食類型」。

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李婉萍根據這種飲食法，分別列出4大血型推薦多吃及建議避開的食物類型，供大家參考。

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A型

李婉萍表示，A型血更能消化植物性蛋白質，且因為胃酸分泌較少，所以會較難消化牛肉、羊肉等高脂肪肉類，因此建議可多吃蔬菜、水果、豆製品、雞肉和魚。反之，高脂肪食物、牛肉、乳製品及番茄則建議避免。

O型

O型血更能消化魚或肉等動物型蛋白質，而他們體內分解肉類蛋白質的酵素亦比其他血型超過3倍以上。不過O型血相對不容易消化乳製品、豆類及穀類，因此需要透過攝取各種蔬菜來彌補穀物和奶製品中的營養成分。

她建議O型血人士可以多吃海鮮類、低脂肉類、魚、蔬果、洋蔥、番薯及蘋果，而需要避免的食物則有穀物、小麥、乳製品、糯米、粟米及豆類。

B型

B型血的人士，體內具有較多分解肉類蛋白質的酵素，因此在消化肉類蛋白質方面亦有較好的能力，適合吃肉類和乳製品，但就不適合麵條、粟米等食物，因為會導致代謝變慢，繼而將吸收的養分變成脂肪。

建議可多吃牛、羊、豬等各式肉類，乳製品及水果，但就需要避免粟米、麵食、小麥及堅果類食物。

AB型

李婉萍指出，AB型血的人士適合的飲食介於A型與B型之間，最好將兩者結合起來參考；由於AB型血的消化系統通常比較敏感，因此亦較容易發胖，不適合食用乳製品，容易囤積脂肪。

她就建議AB型血的人士可以多吃豆製品、蔬果、海鮮、魚、蛋及藻類食物，避免吃乳製品、牛肉及蕎麥。

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