親子好去處｜始創中心展出55件歷屆奧運吉祥物收藏品　開幕日游嘉欣與霹靂舞賽冠軍即場切磋舞技

▲ 始創中心特別以「奧運吉祥物」為主題，於香港首度展出合共55件極為珍貴且難得一見的歷屆奧運吉祥物收藏品。

萬眾期待、每四年一度的全球體壇盛事，2024年奧林匹克運動會即將於今夏在法國巴黎隆重揭開序幕。為迎接這個世界體壇盛事，始創中心特別以「奧運吉祥物」為主題，並邀得台灣體壇珍品收藏達人詹鈞智攜手呈獻《世界體壇珍品─歷屆吉祥物珍藏展》，由7月14日至9月1日，於香港首度展出合共55件極為珍貴且難得一見的歷屆奧運吉祥物收藏品，包括夏季及冬季奧運會吉祥物，橫跨56年(1968–2024)歷史！

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為隆重其事，始創中心將於7月14日舉行「法國運動狂熱」開幕大典，屆時更邀請到TVB熱捧人氣藝人游嘉欣及台灣體壇珍品收藏達人詹鈞智蒞臨，與九龍建業有限公司高級租務經理鄭子宏一同擔任主禮嘉賓，主持開幕儀式；同場更安排「2023香港霹靂舞大獎賽」冠軍得主表演霹靂舞，以熾熱氣氛為整個夏日活動揭開序幕！

游嘉欣分享對奧運的熱愛與收藏樂事

於開幕禮上，備受TVB力捧的人氣藝人游嘉欣將會分享她對運動的熱愛以及最喜愛的奧運項目，屆時她更會與香港霹靂舞大獎賽的冠軍代表曾子驊(B-Boy Think)及陳嘉怡(B-Girl Lady Little)即場切磋舞技，又和觀眾互動大玩遊戲，為活動揭開序幕。

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