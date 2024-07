好物推介｜TGC聯乘Little Twin Stars推星之煮食爐　薰衣紫、天空藍印上Kiki和Lala令人愛不釋手

▲ TGC x Little Twin Stars 星之煮食爐採用嵌入式設計,充滿浪漫氣息的「薰衣紫」或「天空藍」兩款顏色的強化玻璃面印有不同的 Kiki 和 Lala 圖案,可愛度十足,亦易潔耐用。

暑假期間要增加親子互動,與小孩在家中展開自「煮」生活便是最好時機!為此Little Twin Stars 已從遙遠的星之國度來到廚房,準備好與你展開夢幻的煮食旅程,為每道料理施展明火滋味魔法!有可愛度十足的 Kiki 和 Lala 孖住陪你入廚,煮食都變成賞心樂事,自然煮得更加得心應手,餐餐煮出好滋味。

最新影片推介︰

少女心煮食爐 可愛實用兼備

TGC x Little Twin Stars 星之煮食爐採用嵌入式設計,充滿浪漫氣息的「薰衣紫」或「天空藍」兩款顏色的強化玻璃面印有不同的 Kiki 和 Lala 圖案,可愛度十足,亦易潔耐用。爐具更具備 TGC 煤氣煮食爐一貫的高效性能,火力特強,能以猛火快炒煮出富有鑊氣及營養的美食;又能以不同火力做出煎、燒、燜、蒸等變化多端的烹調方法,盡享明火煮食之樂。



Little Twin Stars 熱賣鍋具加乘 夢幻體驗 Level up

去年熱賣的 Little Twin Stars 18cm 不鏽鋼平底鍋連湯殼,鍋外燙有趣緻的 Kiki 和Lala 圖案,讓人愛不釋手。食品級的不鏽鋼平底鍋安全易潔,經過特別設計的鍋蓋手握可供放置廚具,配以可承受高達 230 °C 高溫的矽膠湯殼,提供更流暢的煮食體驗。優惠期有限,把握機會帶 Little Twin Stars 回家,增添溫暖光彩!

TGC x Little Twin Stars 星之煮食爐(薰衣紫及天空藍)——套裝價$5,960

Little Twin Stars 星之煮食爐(原價 HK7,506)+18cm 不鏽鋼平底鍋連湯殼(原價$876)

TGC x Little Twin Stars嵌入式平面爐性能特色

火力高達5.0千瓦,兼備獨立芯火

自動熄火時間功能

密封式爐頭設計,方便清潔又衞生

槽式火孔爐頭設計,不易堵塞,方便清潔

低碳煮食

耐用強化易潔玻璃面

