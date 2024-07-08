好物推介｜TGC聯乘Little Twin Stars推星之煮食爐　薰衣紫、天空藍印上Kiki和Lala令人愛不釋手

▲ TGC x Little Twin Stars 星之煮食爐採用嵌入式設計，充滿浪漫氣息的「薰衣紫」或「天空藍」兩款顏色的強化玻璃面印有不同的 Kiki 和 Lala 圖案，可愛度十足，亦易潔耐用。

暑假期間要增加親子互動，與小孩在家中展開自「煮」生活便是最好時機！為此Little Twin Stars 已從遙遠的星之國度來到廚房，準備好與你展開夢幻的煮食旅程，為每道料理施展明火滋味魔法！有可愛度十足的 Kiki 和 Lala 孖住陪你入廚，煮食都變成賞心樂事，自然煮得更加得心應手，餐餐煮出好滋味。

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少女心煮食爐 可愛實用兼備

TGC x Little Twin Stars 星之煮食爐採用嵌入式設計，充滿浪漫氣息的「薰衣紫」或「天空藍」兩款顏色的強化玻璃面印有不同的 Kiki 和 Lala 圖案，可愛度十足，亦易潔耐用。爐具更具備 TGC 煤氣煮食爐一貫的高效性能，火力特強，能以猛火快炒煮出富有鑊氣及營養的美食；又能以不同火力做出煎、燒、燜、蒸等變化多端的烹調方法，盡享明火煮食之樂。



Little Twin Stars 熱賣鍋具加乘 夢幻體驗 Level up

去年熱賣的 Little Twin Stars 18cm 不鏽鋼平底鍋連湯殼，鍋外燙有趣緻的 Kiki 和Lala 圖案，讓人愛不釋手。食品級的不鏽鋼平底鍋安全易潔，經過特別設計的鍋蓋手握可供放置廚具，配以可承受高達 230 °C 高溫的矽膠湯殼，提供更流暢的煮食體驗。優惠期有限，把握機會帶 Little Twin Stars 回家，增添溫暖光彩！

TGC x Little Twin Stars 星之煮食爐（薰衣紫及天空藍）——套裝價$5,960

Little Twin Stars 星之煮食爐（原價 HK7,506）＋18cm 不鏽鋼平底鍋連湯殼（原價$876）

TGC x Little Twin Stars嵌入式平面爐性能特色

火力高達5.0千瓦，兼備獨立芯火

自動熄火時間功能

密封式爐頭設計，方便清潔又衞生

槽式火孔爐頭設計，不易堵塞，方便清潔

低碳煮食

耐用強化易潔玻璃面

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