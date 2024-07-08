  • 31°C
香港時間 : 2024708日 (一) 19:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

臥底的退隱生活丨鄧月平攜新作赴柬埔寨出席「香港電影巡禮」 　帶備多套靚衫令人眼前一亮

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鄧月平攜新作《臥底的退隱生活》到金邊出席「香港電影巡禮：柬埔寨」。

鄧月平（Larine）日前剛出席由亞洲電影大獎學院主辦之「香港電影巡禮：柬埔寨」巡迴放映活動，Larine聯同高子彬導演親赴金邊宣傳自己主演的《臥底的退隱生活》。

該活動同時由文創產業發展處及電影發展基金資助，香港駐曼谷經濟貿易辦事處資助，除電影交流外，同時亦具備推廣本地文創產業的意義。

謝安琪新片《臥底的退隱生活》獲邀大阪亞洲電影節參展　鄧月平為演打戲加操訓練

鄧月平與高子彬導演。

服飾落足心機

是次Larine的造型設計師Anthony Tong和Larine一起落足心機，事前做足功課，配合活動場地及當地文化特色揀衫，當中的靚衫有展現中式衣著特質，或帶點柬埔寨服裝的色彩的，希望令當地觀眾眼前一亮。

Larine一直有留意柬埔寨的服裝設計，源於一次的MV拍攝穿上了來自柬埔寨的鄰近國家越南的品牌，之後她便很留意東南亞地區的時裝設計師，他們經營的雖然不是大品牌，但設計、剪裁、用料都有心思，很值得喜歡時裝的朋友去留意這些小眾品牌。

鄧月平。

此行獲益良多

今次，她金邊之旅很能感受到當地人民歡迎外國人去旅遊，很友善且樂於助人，當地的餐飲也很高水平，食物很美味。

Larine最深刻的一次聚餐是由當地發行商Westec邀請，晚飯上雲集了很多來自東南亞不同國家做買片的發行商及監製，席上Larine學到電影其他的知識，例如怎樣去判斷一部電影是否受歡迎及不同地區觀眾的喜好，Larine表示做演員可能未必有機會接觸到這些範疇，令她感到獲益良多。

鄧月平。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【金像獎2023】直擊金像獎紅地氈盛況　林明禎透視露背裝迎戰Deep V鄧月平【多圖】
18:59 2023/04/16
【金像獎2023】直擊金像獎紅地氈盛況　林明禎透視露背裝迎戰Deep V鄧月平【多圖】
玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
14:30 2024/07/01
玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
海關戰線｜林嘉欣一個原因留白髮演出　謝霆鋒組班底挑戰亡命動作
14:11 2024/07/05
海關戰線｜林嘉欣一個原因留白髮演出　謝霆鋒組班底挑戰亡命動作
談判專家丨劉青雲想演《爆裂刑警》　吳鎮宇想演《神探大戰》：我常被形容精神分裂
23:17 2024/06/07
談判專家丨劉青雲想演《爆裂刑警》　吳鎮宇想演《神探大戰》：我常被形容精神分裂
九龍城寨之圍城｜伍允龍演活癲喪王九受激讚　望為港產動作片爭氣
16:03 2024/05/06
九龍城寨之圍城｜伍允龍演活癲喪王九受激讚　望為港產動作片爭氣

你可能感興趣

【金像獎2023】直擊金像獎紅地氈盛況　林明禎透視露背裝迎戰Deep V鄧月平【多圖】
18:59 2023/04/16
【金像獎2023】直擊金像獎紅地氈盛況　林明禎透視露背裝迎戰Deep V鄧月平【多圖】
玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
14:30 2024/07/01
玩轉腦朋友2丨「阿樂」Ivy So驚變邪惡大魔王　配音期間各遇挑戰阿正認黑仔
海關戰線｜林嘉欣一個原因留白髮演出　謝霆鋒組班底挑戰亡命動作
14:11 2024/07/05
海關戰線｜林嘉欣一個原因留白髮演出　謝霆鋒組班底挑戰亡命動作
鄧月平 導演 電影

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月08日 時間16:05）
食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影
食用安全丨82歲蔡瀾拒食三文魚　曾逛超市駭見驚人一幕　憶2食物成口血險死有陰影
愛妻號丨羅孝勇澳洲進修以做脊醫為目標　抽空返港為老婆王丹妮慶生
愛妻號丨羅孝勇澳洲進修以做脊醫為目標　抽空返港為老婆王丹妮慶生
【中小學試題】小四中文搶分練習題答案　量詞及成語配對答案
【中小學試題】小四中文搶分練習題答案　量詞及成語配對答案
柳俊江逝世丨Grace代離世柳爺孝順柳媽媽　以18個字發文吐心聲
柳俊江逝世丨Grace代離世柳爺孝順柳媽媽　以18個字發文吐心聲