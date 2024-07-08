臥底的退隱生活丨鄧月平攜新作赴柬埔寨出席「香港電影巡禮」 　帶備多套靚衫令人眼前一亮

▲ 鄧月平攜新作《臥底的退隱生活》到金邊出席「香港電影巡禮：柬埔寨」。

鄧月平（Larine）日前剛出席由亞洲電影大獎學院主辦之「香港電影巡禮：柬埔寨」巡迴放映活動，Larine聯同高子彬導演親赴金邊宣傳自己主演的《臥底的退隱生活》。

該活動同時由文創產業發展處及電影發展基金資助，香港駐曼谷經濟貿易辦事處資助，除電影交流外，同時亦具備推廣本地文創產業的意義。

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▲ 鄧月平與高子彬導演。

服飾落足心機

是次Larine的造型設計師Anthony Tong和Larine一起落足心機，事前做足功課，配合活動場地及當地文化特色揀衫，當中的靚衫有展現中式衣著特質，或帶點柬埔寨服裝的色彩的，希望令當地觀眾眼前一亮。

Larine一直有留意柬埔寨的服裝設計，源於一次的MV拍攝穿上了來自柬埔寨的鄰近國家越南的品牌，之後她便很留意東南亞地區的時裝設計師，他們經營的雖然不是大品牌，但設計、剪裁、用料都有心思，很值得喜歡時裝的朋友去留意這些小眾品牌。

▲ 鄧月平。

此行獲益良多

今次，她金邊之旅很能感受到當地人民歡迎外國人去旅遊，很友善且樂於助人，當地的餐飲也很高水平，食物很美味。

Larine最深刻的一次聚餐是由當地發行商Westec邀請，晚飯上雲集了很多來自東南亞不同國家做買片的發行商及監製，席上Larine學到電影其他的知識，例如怎樣去判斷一部電影是否受歡迎及不同地區觀眾的喜好，Larine表示做演員可能未必有機會接觸到這些範疇，令她感到獲益良多。

▲ 鄧月平。

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