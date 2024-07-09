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植髮須知︱5類人不宜植髮　醫生拆解植髮3大風險解構成敗關鍵因素

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

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【植髮／脫髮／禿頭／毛囊】很多人以為禿頭就可以去植髮，事實上有頭髮才可以植髮！不少有嚴重禿頭問題的人都會考慮植髮，近年更因為外觀問題，有些天生有「清朝額」的少女亦跟風走去植髮。本港皮膚科專科醫生表示，植髮前需要滿足2大條件：供髮區有足夠健康毛囊及髮量，及頭皮膚況良好，方可考慮植髮方案。

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認清植髮3大風險

本港皮膚科專科醫生陳厚毅受訪時表示，根據過往臨床經驗，當遇到有嚴重脫髮問題的病人，一般來說會先採用藥物作初步治療，如口服藥物和塗擦生髮藥水，約4至6個月後方有成效，並要持續觀察。若口服藥物治療效果不理想，才會建議病人接受植髮。陳醫生亦提醒，植髮治療成效需時才能夠看到成效，而選擇做植髮手術前，亦建議根據個別情況，先行諮詢皮膚科醫生再作決定。考慮植髮前，亦認清植髮3大風險：

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5類人士不宜植髮

陳醫生指，植髮的原理並非「變多些頭髮出來」，而是將頭髮重新分佈，故此植髮療程並非人人適合，越少頭髮的病人就越難植髮。他續指，若頭皮本身有發炎、過敏等情況，如患頭皮濕疹、皮癬或毛囊炎，都不宜植髮。因植髮後皮膚有傷口容易受感染，有可能會讓原來的膚況變更差。另外，患者頭皮有可能會因為長年累月發炎而導致皮層增厚變硬，增加取髮與植入的困難度。

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另外，孕婦、有凝血問題及疤痕體質人士亦不建議植髮。他解釋，一般婦女在懷孕期間會受體內荷爾蒙改變影響，導致她們出現脫髮，加上孕婦體內養分大多供應給胎兒，故此植髮後未必能夠供應足夠營養給予毛囊，間接影響植髮成效；有凝血問題的人士，容易在植髮期間出血過多，影響植髮效果，嚴重可導致植髮區受細菌感染；有疤痕體質人士容易在植髮後出現疤痕增生的情況，植入毛囊不但難以生髮，更有可能令頭皮情況更加差。

相關文章：深圳植髮｜港男YouTuber實測$5萬北上植髮　8小時恐怖過程全曝光　術後頭皮滲血頭腫如「史力加」

植髮後皮膚滲血代表失敗？

若植髮後頭皮滲血是否代表手術失敗？陳醫生表示要視乎情況，植髮成敗要長期觀察。而頭皮出血大致上可以分為2種：

  • 局部出血：可能是細菌或其他菌類感染
  • 全頭出血：術後皮膚有傷口而輕微滲血屬正常

他表示，如果植髮位置不乾淨沾染細菌，會容易出現紅腫發炎的情況，但病人亦無須過分擔心，可遵從以下處理方法護理頭皮傷口：

  • 1. 盡量保持傷口乾淨和小心護理傷口，因植髮後皮膚變得脆弱，若感痕癢切忌大力抓癢或觸碰患處
  • 2. 若發炎情況持續和惡化，有機會服用醫生處方之口服抗生素藥物，且時常保持傷口清潔，加速皮膚癒合

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