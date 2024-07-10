天使行動︱1歲半確診自閉症日睡2小時　20歲少女經仁醫義診針灸奇穴進步神速

▲ 1歲半確診自閉症日睡2小時，20歲少女經仁醫義診針灸奇穴，母親受感動：似返個細路女！

【自閉症／言語障礙／發展遲緩／針灸／中醫／黃天賜／天使行動／倪晨曦】每個人降臨世間都有自己的價值，即使有些孩子患有腦疾病、發展遲緩，也可以為夢想努力。中醫師黃天賜教授於2018年10月開辦經營「醫道惠民」醫館，並於2019年成立「用愛站起來 ‧ 天使行動」，是醫館的重點慈善服務，為香港自閉症、先天及後天性腦損傷肢體弱能兒童，提供中醫復康義診服務，服務群組為由0歲至30歲的大小朋友。目前，黃醫師透過該活動幫助逾700名腦疾病兒童，為他們帶來了復康之路。

今年，「用愛站起來 ‧ 天使行動」踏入6週年，主題為「用愛站起來 ‧ 重燃兒童希望之翼」，由藝人倪晨曦（Elva）擔任慈善大使。Elva與受助的「小天使」共同拍攝YouTube系列紀錄片，幫助孩子們實現願望，期望節目能夠觸動觀眾的心，傳遞出勇氣、希望和愛的力量。TOPick訪問Elva、黃醫師及「小天使」羅凱文，了解凱文實現心願當中的點滴。

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自小患自閉症言語障礙 針灸奇穴大有進步

今年20歲的羅凱文在1歲半時，經評估確認患自閉症，多年來一直面對言語障礙帶來的重重挑戰。據凱文媽媽回憶，凱文一直由精神科、言語治療師、社交小組等專家跟進治療，但情況反復，每天睡眠時間更不夠2小時，導致情緒極差，還影響上課秩序受罰。當時，醫生建議凱文服用針對改進專注力的藥物，但凱文媽媽擔心副作用，便請求給4個月時間再觀察，若無改善才吃藥。

期間，凱文媽媽在機緣巧合下認識到黃醫師，並得知有「天使行動」計劃，於是迫不及待讓凱文嘗試針灸治療。起初，媽媽也抱著半懷疑態度，沒想過針灸可以有幫助；但當醫師看過凱文的情況，表示凱文一定會治得好，也不需要吃藥，讓媽媽大可放心。

之後，凱文便開始一個禮拜一次義診針灸，持續了一年時間。黃醫師回憶，凱文初診時神情緊張惆悵，像個老人家一樣眉頭緊皺，頭髮更是蓬鬆乾旱。再得知她有自閉症問題，睡眠和説話能力都需要改善，於是決定讓凱文嘗試針灸後頸部的「啞門穴」，先讓凱文改善睡眠，進而再為情緒、專注力、説話等起到正面影響：

這是一個奇穴，要很小心針灸，坊間很少有，也很少真的見效。曾經遇到的第一個有嚴重睡眠問題的小朋友，1年沒睡覺，滿口口瘡；針灸這個穴位一次，就發現他晚上睡覺有改善；再針灸3、4次後，他的秩序變好，情緒沒有失控，可見睡眠影響著很多身體問題。也因此給了我靈感，可以用這個方法治療其他小朋友。

果然，凱文在接受黃醫師針灸僅半年，不但睡眠改善，行為上也有明顯的情緒改善。更讓媽媽驚喜的是，凱文的說話發音更清澈，連西醫都認可有改善，叫媽媽繼續讓凱文接受針灸，不要停止；媽媽亦因此更有信心。

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漸漸地，凱文在擁抱媽媽時懂得就力，反映她的自制力、控制力都變好。在外貌上，凱文如今覆診可以做到眉頭完全舒展，表情放鬆自然，髮質也改善變得貼服柔順，不需用電話分散注意力。媽媽和醫師都一致認同她「似返個細路女」，更改善了母女關係：

有成效之餘還有很多意料之外。覺得很開心，有期盼。原來只要肯堅持，自己的小朋友真的可以度過這段時間。很感激「天使行動」計劃幫到我們這些家長，讓我們在小朋友身上看到希望和進步，家長的情緒一同得到舒緩，不需要太大的心理壓力。因為如果小朋友情況持續惡化，我想連家長都需要吃藥。

夢想成為售貨員 「天使行動」助建立自信圓夢

適逢「天使行動」六週年，慈善大使倪晨曦（Elva）透露，自己是在今年初透過朋友結識到黃醫師，了解到醫師一直在幫一些小朋友做義診。Elva表示，當初知道有「天使行動」這個計劃，令她感嘆「沒想到香港竟有這麽好的人」，讓她也開始反思，是否可以利用自己小小的力量，也能在這方面做些貢獻，幫助病童：

雖然我不懂針灸這些醫術，但我想如果這些小朋友有什麽心願，我自己又有能力做到的話，就想盡力幫他們實現。我開始思考我可以為這些小朋友做什麽，想大家多點關注這個群體。

Elva相信，只要有機會和支持，每個人都能成為最出色的自己。於是，她聯絡醫師商談合作，與小天使共同拍攝YouTube系列紀錄片，展示小天使追求夢想、實現願望的故事，希望藉此點燃更多人為夢想而努力、喚醒更多沉睡的勇氣和愛心。醫道惠民團隊全程監督拍攝過程，確保小天使們得到最好的支援。

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凱文雖然患有自閉症，但她內心卻渴望成為一名自信獨立的售貨員。在Elva和媽媽的支持下，凱文得到了機會，實現她從小的願望。凱文媽媽表示，凱文在二年班的時候就說想做售貨員，也許因為收銀機的聲響令她覺得有趣。平時逛街，她都會停下來留意收銀員的工作態度和動作。在紀錄片拍攝期間，凱文嘗試獨立地體驗作為售貨員的日常工作，Elva則從旁協助。Elva稱在協助凱文的過程中，發現凱文很想表達自己，也感覺到她很有心聼人説話、很想做好這件事，令Elva自己也訓練出要有耐性：

因為她本人很心急，就容易出錯，知道自己錯了之後就想補救，接著便容易混亂，不知道該怎辦。所以我在旁邊首先要很冷靜、有耐性，慢慢指引她怎麽做，要一步步來。

同時，凱文媽媽也在店舖外觀察女兒工作，她看到凱文在體驗期間表現很開心，但可能環境上不太適應，或者不太會操作收銀機，有時會缺少了笑容、有皺眉這些小動作。但整體而言，媽媽對凱文的表現感到驚喜：

有別的醫生會説，孩子過了黃金期不會有進展，讓家長自己抉擇；但黃醫師不放棄他們，就算是大孩子也不放棄，讓我們很信任。這次體驗讓我知道，原來自己的小朋友在某些範疇，可以有自己的信心、願意盡力嘗試和有能力完成事情。很開心有「天使行動」，很感謝支持過計劃的社會大眾，因為有支持才會讓計劃幫助到更多人，受惠的不只是小朋友，而是一整個家庭。

最重要的是，凱文對自己的評價很高。雖然工作體驗期間遇到一些困難，但她也沒有放棄或吵鬧，而選擇堅持下去。問及原因，凱文充滿自信地回答：

因為真的喜歡做這件事。（實現了夢想）覺得開心，謝謝自己願意堅持下去。

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黃醫師：希望社會多關注病童家長

最後，黃醫師看到凱文實現夢想，亦感到很開心，因從凱文身上看到了治療效果，讓醫師有很大滿足感：

作為行醫者，這是我們的工作。看到她一步步達到小小夢想，其實對她人生來説已是很大一步，對我們也是很好的鼓勵。希望凱文以後能更身體健康、懂得照顧自己，減輕媽媽的壓力。現在她也懂得什麽是規矩，怎麽控制力度抱媽媽，控制情緒有自制力，讓人覺得很溫馨。因情緒好，可以和人互動；而和人互動，是踏入社會一個最重要的基礎。

黃醫師藉著機會，向社會人士呼籲，除了關心自閉症小朋友，還要多關注這些小朋友的家長。

醫師表示，看到很多家長想多帶小朋友到醫館針灸，但諸如學校沒假期、工作沒假期等因素，只能禮拜六日才來。而這些有自閉症小朋友的家長，平時已要去不同科室治療，做林林總總的測試評估；加上家長們本身的工作，每日都非常忙碌。因此，他除了感謝Elva團隊免費幫「天使行動」做宣傳，讓更多人支持以外，也期望社會可以給病童家長更多所需資源：

如果家長可以有更多時間，學校容許放假、政府體諒，給予自閉症或腦病兒童的家長例如津貼、假期，讓他們有更多時間照顧小朋友。因若總是學業重要、家長沒時間，往往就耽誤了黃金治療機會。

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