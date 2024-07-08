新醫學院｜胡定旭倡盡快成立新醫學院　醫衞局：收到科大初步構思討論言之尚早

▲ 胡定旭倡本港盡快成立新醫學院。(資料圖片)

香港科技大學及香港理工大學早前均表示，有意成立新醫學院。醫管局前主席胡定旭表示，香港人口急劇老化，培育醫生需時甚長，香港已別無選擇，建議政府盡快啟動籌辦第三家醫學院直接收錄大學學士，爭取2027-28年度收錄首批醫科生。

胡定旭於報章撰文，就成立新醫學院提出兩點理據。他表示，公立醫院全職醫生離職數字多年來持續高企，自2015年起，非退休原因離職的醫生總數一直維持於一個高水平，對公立醫院的服務影響明顯，其中專科門診的新症輪候時間持續上升。

另外，本港人口正急劇老齡化。根據政府統計處的資料，在2022年中，65歲或以上的老人家佔香港人口比例已高達20.8%，相信現今比例已跨越21%，到達了聯合國人口研究的「超高齡化社會」。

胡定旭表示，香港每千人口醫生比例僅2.1，落後於新加坡等地方，而公院全職醫生離職數字多年持續高企，對服務已有影響。他指，醫生不足是全球面對的問題，爭取非本地培訓醫生來港執業非長久計，第一方案是增加兩間醫學院醫科生名額，但面對基本設施嚴重不足，以致每年要收取400個醫科生的目標仍未有落實時間表。

胡定旭建議政府盡快啟動籌辦第三家醫學院工作，考慮引用美國和英國一些醫學院課程，直接收錄有大學學士資格的畢業生，擴大醫科生生源。他說醫管局七大聯網均有龍頭醫院，有信心有能力支援第三家醫學院成為教學醫院。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，不夠醫生苦了市民，絕對贊成設立第三間醫學院培養更多醫生，點名香港科技大學的規模、資源和歷史方面均適合設醫學院，冀本屆政府盡快拍板實行。

醫衞局：一直與科大保持溝通 收到初步構思評論言之尚早

醫衞局晚上發聲明回應，指與科大一直保持溝通，到目前為止局方收到科大方面數頁的初步構思及介紹初步構思的投影片。局方從科大方面得悉有關計劃尚在構思階段，詳細方案仍在制訂當中。現時科大仍未向政府正式提交有關計劃的詳細方案，現階段評論有關計劃言之尚早。



