新醫學院｜胡定旭：香港別無選擇需成立新醫學院　倡3年後收首批醫學生

香港科技大學及香港理工大學早前均表示，有意成立新醫學院。醫管局前主席胡定旭表示，香港人口急劇老化，培育醫生需時甚長，香港已別無選擇，建議政府盡快啟動籌辦第三家醫學院直接收錄大學學士，爭取2027-28年度收錄首批醫科生。

胡定旭於報章撰文，就成立新醫學院提出兩點理據。他表示，公立醫院全職醫生離職數字多年來持續高企，自2015年起，非退休原因離職的醫生總數一直維持於一個高水平，對公立醫院的服務影響明顯，其中專科門診的新症輪候時間持續上升。

另外，本港人口正急劇老齡化。根據政府統計處的資料，在2022年中，65歲或以上的老人家佔香港人口比例已高達20.8%，相信現今比例已跨越21%，到達了聯合國人口研究的「超高齡化社會」。

胡定旭表示，香港每千人口醫生比例僅2.1，落後於新加坡等地方，而公院全職醫生離職數字多年持續高企，對服務已有影響。他指，醫生不足是全球面對的問題，爭取非本地培訓醫生來港執業非長久計，第一方案是增加兩間醫學院醫科生名額，但面對基本設施嚴重不足，以致每年要收取400個醫科生的目標仍未有落實時間表。

胡定旭建議政府盡快啟動籌辦第三家醫學院工作，考慮引用美國和英國一些醫學院課程，直接收錄有大學學士資格的畢業生，擴大醫科生生源。他說醫管局七大聯網均有龍頭醫院，有信心有能力支援第三家醫學院成為教學醫院。

實政圓桌立法會議員田北辰表示，不夠醫生苦了市民，絕對贊成設立第三間醫學院培養更多醫生，點名香港科技大學的規模、資源和歷史方面均適合設醫學院，冀本屆政府盡快拍板實行。

