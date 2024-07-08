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《反黑英雄》第二周23.9點收視稱冠　《東張西望》152萬觀眾捧場居次席

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 53 分鐘前

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《反黑英雄》

翡翠台上周（1日至7日）收視出爐，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，陳山聰、張振朗、袁偉豪、朱晨麗、姚子羚等主演；第二周播出的一線劇集《反黑英雄》，跨平台直播收視最高23.9點（155萬觀眾），踞上周收視榜首。

至於《東張西望》最高收視23.5點（152萬觀眾）居收視榜次位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視22點（143萬觀眾）；王家衛執導電視劇集《繁花》，最高收視15.9點（103萬觀眾）。

《反黑英雄》

另外，周奕瑋、王敏奕主持全新飲食旅遊節目《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》最高收視12.1點（79萬觀眾）；另一旅遊節目《玩轉深中懶人包》最高收視11.6點（76萬觀眾）。

周六晚特備節目《明愛暖萬心》最高收視14.7點（96萬觀眾）；王祖藍主持美食節目《一條麻甩在東莞》最高收視11.2點（73萬觀眾）。

周日晚播出方力申、黃翠如主持煮食節目《拍檔食堂》最高收視16.6點（108萬觀眾）；《一路繁花》最高收視13.3點（86萬觀眾）。

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