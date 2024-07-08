公屋名校生｜森美公屋出身育成IB榜眼女兒　患ADHD抗抑鬱入喇沙苦讀改變命運

▲ 公屋基層出身的森美插班入讀喇沙，一直努力克服ADHD抗抑鬱，1篇文章需花足4小時苦讀，終以會考25分佳績升上中大。

【2024年IB放榜/IB狀元/IB榜眼/森美/喇沙書院/公屋】森美女兒梁曦童在2024年IB放榜中獲44分佳績，成為IB榜眼。女兒身為學霸，兒子亦同樣出色，現時是香港大學醫科的高材生。子女擁傑出的成就，森美亦非「等閒之輩」，自小基層出身的他，患有專注力失調症，努力克服後，成功入讀名校喇沙書院，後來會考更以25分的佳績考上香港中文大學。

▲ 森美出身於基層，自小患有專注力失調及過度活躍症（ADHD）。（湛斯雅攝）

森美子女的成績一向出眾，女兒梁曦童是2024年IB榜眼，獲得44分，而兒子梁曦樂亦於英國修讀A-Level課程，獲得4科A*的佳績，現就讀香港大學醫科。子女能夠有此成就，少不了森美的悉心裁培，不過其實森美自小患專注力失調及過度活躍症（ADHD），專注力難以集中，經過努力後才成功克服，成就今日，為子女提供最好的教育。

公屋尖子｜自小患ADHD 每日花3小時溫習追成績

森美出身於基層，在葵盛西邨長大，中學時因專注力難以集中，對某些科目感到吃力，才發現自己患有專注力失調及過度活躍症（ADHD）。專注力的不足使他需要多花時間來追趕成績，同學用1小時溫習，他要花足3小時才能追到成績中游的程度。

▲ 患有ADHD的森美需要多花時間來追趕成績，同學用1小時溫習，他要花足3小時才能追到成績中游的程度。（湛斯雅攝）

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公屋喇沙仔森美｜克服ADHD入讀喇沙 會考25分考上中大

雖然學習上要多花時間和努力去克服，但森美依然能獲得好成績，中學時不但於入讀喇沙書院，會考更以獲1A5B，共25分的好成績考上香港中文大學新聞和傳理系。他指當年為了應付考試，每天放學也會去圖書館溫書，直到11點關門那刻。

別人看一篇課文用2小時，我可能要4小時，那也只好花更多時間，考會考和A-level時，每天都去圖書館溫書。

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公屋喇沙仔森美｜曾患抑鬱 靠寫日記改善情緒

除了患有專注力失調及過度活躍症外，森美早年亦曾公開自己患有抑鬱症，記憶力變差外，亦有閱讀困難，加上原有的專注力不足問題，導致專注力失調病患，後來森美嘗試於日記寫下開心事，情況開始好轉。經過4至5年的時間，才逐漸變好。

患有專注力失調及過度活躍症的森美，亦擔心會遺傳給一對子女，所幸兒子只有輕微症狀，而女兒則絲毫沒有被遺傳到，自小成績一向名列前茅，現更成為IB榜眼。

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