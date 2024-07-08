死侍與狼人丨賴恩雷諾士曉治積曼現身德國宣傳　金球視后愛瑪歌連騷腿搶鏡

▲ 賴恩雷諾士、曉治積曼與導演桑里維齊踩單車進場。

賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）與曉治積曼（Hugh Jackman）繼續馬不停蹄為Marvel Studios電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）進行世界宣傳活動。

兩位男主角到了德國柏林外，片中扮演最強反派的靚女愛瑪歌連（Emma Corrin）也到當地宣傳，並著上Saint Laurent型裝搶鏡帶來話題。

死侍與狼人丨賴恩雷諾士曉治積曼現身韓國 基情四射治指新作為HEHE愛情片

▲ 愛瑪歌連、賴恩雷諾士、曉治積曼。（左起）

玩野外露出巨砲

「死侍」賴恩與「狼人」曉治一到德國，先現身柏林奧林匹克運動場，出席2024年歐洲國家盃開球禮，更有替身穿上死侍戲服主持開球。

昨日二人更與導演桑里維（Shawn Levy）風騷踩單車進場，出席德國影迷見面會。繼在首爾驚喜亮相首爾濕身音樂派對Waterbomb大玩水槍之後，賴恩和曉治昨日在柏林繼續狂射 ，在台上玩野外露出兩支巨砲。不過，今次不再玩水槍，而是向在場觀眾射出電影紀念品，令fans爭住享受被射的快感。

身兼主角、監製及編劇的賴恩在場內表示《死侍與狼人》是他此生最自豪的作品：「拍攝《死侍與狼人》這樣的電影可能會令人畏懼，但這是我拍過最好又最開心的電影！」

《王冠》金球視后加盟

人氣劇集《王冠》金球視后愛瑪歌連（Emma Corrin）今次首度加盟MCU電影，在《死侍與狼人》中扮演最強反派、X教授的光頭妹妹Cassandra Nova。昨日她也加入宣傳陣營，已留回短髮的她，穿著 Saint Laurent獨特設計的黑色緞面套裝型爆出現，大搶鏡頭，她的形象設計師Harry Lambert曾為不少名人當形象顧問，這次亦成功為愛瑪製造話題。

此外，賴恩最近在回應Instagram的提問時，稱此行世界巡迴活動不似開工極似放假：「宣傳電影應該是工作，但漫威花錢讓我們去度過一生中最正最爽的假期！」他還笑說： 「那裡肯定有人會被炒魷魚，可能是Kevin Feige！」

曉治則在Instagram表示認同影迷形容《死侍與狼人》的世界巡迴似兩男的HEHE浪漫喜劇，他轉發了Instagram 用戶Avengergram 的故事，該用戶在死侍與狼人的玩具照片上配文寫道：「看到所有《死侍與狼人》的新聞發布會帖子就像在看一部浪漫喜劇！」

▲ 桑里維、賴恩雷諾士、愛瑪歌連、曉治積曼。（左起）