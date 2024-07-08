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中年好聲音2丨古淖文宣布演唱會加場　譚輝智現身撐場齊jam歌

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 23 分鐘前

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譚輝智等一班《中年好聲音2》戰友到場撐古淖文。

《中年好聲音2》奪冠的古淖文不但先後為「中一生」師兄師姐的演唱會及孖節目首季冠軍周吉佩到馬場擔任表演嘉賓，早前更衝出香港，獲邀到泰國出席活動，並與賭后何超瓊碰面合照。

他早前公布將在今年8月3日於澳門開正式出道以來首個個人演唱會，優先門票火速售罄後，在昨日（7月7日），古淖文在出席活動時，興奮宣布加開一場，說：「多謝大家對我嘅信任！係一個士氣，有衣錦還鄉嘅感覺，亦好多謝香港粉絲，感承大家，搞好澳門演唱會，有個好成果再做香港，我一定會香港開騷！」

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古淖文

回澳門開騷

古淖文一向非常愛錫「古粉」（粉絲暱稱），故特別於昨日到商場舉行「IMHOME 演唱會記者會暨簽唱會」，與支持者分享喜悅，期間除提及開個唱感受和獻唱多首歌曲，又與古粉玩遊戲和簽名大派福利；譚輝智更聯同一班《中年好聲音2》戰友驚喜現身活動會場撐好友，掀起一陣哄動！

為見證偶像即將創下人生另一里程碑，記者會開始前已有不少古粉持手牌提早到場霸佔有利位置。

古淖文甫上台即向全場揮手打招呼，被問及舉行首個個唱的感受，飲水思源的古淖文表示非常感恩和難以置信，除感激一直支持的粉絲，更謂這次演唱會特別有意義，因為是回到自己出生地澳門舉行。

古淖文

努力鍛鍊體能

而最近馬不停蹄出席大大小小表演及活動的他，還即場分享演唱會籌備進度，說：「努力鍛鍊體能，希望著到stylist嘅靚衫，至於騷唔騷到腹肌，真係要時間練我會努力！」

期間古淖文亦演唱多首歌曲為個唱造勢，並與3位現場觀眾玩遊戲。遊戲中，粉絲需輪流模仿演唱會預告片中單手插褲袋行catwalk的古淖文，而古淖文不但率先親身示範和傳授貼士，還在catwalk終點擺定甫士等粉絲，最後更與勝出者手翹手再來一個雙人catwalk。

此外，眾所周知古與《中年好聲音2》隊友譚輝智十分老友，此次演唱會亦邀請譚擔任嘉賓。

昨日譚輝智更與同為「中二生」的劉威煌、陳燕娜、甘永傑、梁浩賢、王玥同周碧嘉現身記者會撐好友場，古淖文於是邀請譚輝智到台上密密斟，兩人故作神秘預告合作舞台會令人大感新鮮，又即場jam歌展示二人默契，令全場拍手歡呼。

譚輝智與古淖文。

宣布演唱會加場

正當記者會準備完結之際，古淖文突然即場宣布由於演唱會反應熱烈，將於8月2號加開一場，在場粉絲紛紛驚喜。

而活動為感謝演唱會各合作單位的支持，亦特別邀請一眾主禮嘉賓到台上，與古淖文和演唱會嘉賓譚輝智合照並進行祝酒儀式。

在司儀帶領下，古淖文率譚輝智和其他《中年好聲音2》好友與觀眾一同預祝演唱會成功，並拍攝全場大合照。

活動尾聲還準備福利環節一簽名會，由古淖文近距離送上親筆簽名給一眾幸運古粉，令活動於高漲氣氛下圓滿結束。

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