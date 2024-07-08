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充氣奇蹟風波｜主辦單位轉載原作者Joann聲明　改稱授權創作充氣裝置

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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中環「充氣奇蹟」現場奇蹟展品。 朱永倫攝

《SummerFest@Central 中環夏誌》正於中環海濱活動空間舉行，不過被質疑擺設不美觀，而原作者阿美利亞藝術家Joann亦於傳媒報導中要求擺設停辦。

不過，事件今日(8日)再有新進展。主辦單位CVM稱，收到「充氣奇蹟」原作者的8點聲明。聲明與早前Joann早前的立場有不同。

聲明指出，Joann並未參與展覽團隊的製作工作或其他執行範疇，沒有收到這個項目的任何報酬，不過授權CVM在香港創作實體充氣裝置。

她亦指，人工智能設計轉化為實體裝置，存在重大挑戰。因此，實物與原人工智能概念有所不同，是在預計之內。在活動開幕前，沒有收到或審視實物裝置的任何圖像。我是在開幕後透過不同媒體首次看到這些裝置。她亦稱，從不同媒體收到的相片質素低及不專業，令我難以準確評價裝置的外觀。

她提到，除了授權（CVM）使用概念，與此次展覽並無關連，亦沒有參與這個項目，也非最終實體裝置的設計者；與一些公眾觀感不符。她亦稱，留意到有媒體曾試圖將此展覽政治化，沒有參與和此項目相關的政治論述或其他事宜。仍只是重視我個人作品的藝術層面。

《中環夏誌》主辦單位CVM表示，對「充氣奇蹟」所引發的爭議致歉，更希望有興趣的市民抽空到場參觀及品評。首三天已錄得逾1萬2千入場人次。
 

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