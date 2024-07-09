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影帝丨69歲周潤發手臂驚現球型肉粒　發哥健康狀況令人擔憂

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 13 分鐘前

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周潤發於內地被野生捕獲！

影帝周潤發向來喜歡跑步行山，儘管近日身處北京，依然keep住跑，早前有內地網民巧遇發哥在北京朝陽公園跑步，網民於小紅書分享照片兼寫道：「今天活動偶遇發哥，人帥心善，沒有明星的架子，合照時親切的讓小朋友站在第一排。」

健康狀況令人擔憂

一身全黑運動服的發哥戴上黑超，下巴留著白鬚，非常有型！不少行山友跟發哥合照，向來親民的發哥任影唔嬲。

惟有網民從其中一張照片，見到發哥手臂內側有幾顆大小不一的肉粒，發哥的健康再度引來網民關注，他們紛紛留言：「發哥胳膊上盡是包」、「脂肪瘤」、「好奇發哥為啥不去做手術呢」、「看起來好嚇人」。

影帝丨周潤發跑山被野生捕獲　大腿肌肉離奇凸起引關注

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今年5月份，有網民於太平山偶遇發哥跑步，更將照片上載社交網，其中有人發現發哥大腿有兩個呈球狀的東西凸起，如一粒乒乓球大小。

隨即引起網民關注，擔心發哥的健康問題，有網民留言估計此現象為嚴重的靜脈曲張，建議發哥立即停跑。

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