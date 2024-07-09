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好人好事︱港媽港鐵電梯跌倒狂流血　獲眾人合力救援　女兒急尋女英雄：香港人好有愛

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 2 小時前

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【荃灣站／港鐵/扶手電梯/好人好事／跌倒／香港精神／尋英雄/電梯事故】近日有名港女於網上發文急尋「女英雄」。她在帖文中表示，上個月尾有天母親在港鐵站搭扶手電梯時不慎跌倒，被梯級邊緣的尖端刺傷手臂，流了不少血；母親原以為小事，拒絕到醫院檢查打破傷風針，所幸有名女途人目睹事件，強行帶母親到醫院洗傷口及打針；待母親定神後就發現該名女子已離開，樓主遂網上發文尋人，並大讚「香港人真係好有愛！高質」。

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女網民發布尋人公告

該名女網民於社交平台Threads發布尋人公告。她表示，6月26日早上約10時30分，其母親於港鐵荃灣站A出口乘搭由地下往上的扶手電梯時不慎跌倒，左手手臂被梯級邊緣的尖端刺傷，「留咗好多血」，所幸有途人目睹再及時按停扶手電梯，並有不少人扶母親到安全位置；期間有不少人都建議母親叫救護車到醫院檢查，惟母親認為只是小事，而且「啲血好似可以止到」，故拒絕到醫院。其後又有幾名女學生叮囑事主母親，一定要到醫院處理傷口和打破傷風針，但母親只想盡快回家，未有加以理會，而此時就有名「靚靚女士」強行帶事主母親到仁濟醫院接受檢查和洗傷口。

女網民續指，「靚靚女士」與母親完成登記後，更主動詢問護士能否先為母親洗傷口，說畢就向母親說再見，「然後一聲不響就走了」；待母親回神時就已經找不到這名「靚靚女士」，遂在網上發文尋人，坦言：

媽咪好想搵返呢個靚靚女士，應該都好渺茫！

雖知機會渺茫，但女網民亦希望能藉此多謝「靚靚女士」：

我想喺呢度多謝靚靚女士，多謝妳嘅堅持，我媽咪先至可以肯去醫院洗傷口同埋打破傷風針。

她事後亦向母親坦言「雖然搵到呢個靚靚女士好渺茫」，但如果想說聲多謝，其實也可以當在街上遇到其他有需要幫助的人時，主動上前幫助他們，「多做一步，可能會救到人！」；她同時大讚：

香港人真係好有愛！高質！

同場加映：

好人好事︱男子地鐵突暈倒心跳停20分鐘　幸獲5途人出手救援女兒網上急尋「救父英雄」

網民：希望靚靚女士見到

帖文發布後隨即引來熱烈討論，不少人都大讚「靚靚女士」的見義勇為，亦為女網民母親送上祝福：

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長者防跌5招

對於跌倒受傷，甚至致死的情況，本港衞生署於2018年9月至2019年7月訪問了逾1.4萬人，了解他們受訪前1年內損傷經歷，發現跌倒是最常見的非故意損傷，佔所有損傷事件的39.4%。

長者為其中一個最常見的易跌倒族群，有61.8%跌倒傷者為65至74歲長者、88.6%為75歲或以上長者。調查亦發現，在65歲或以上人士中，有長期功能障礙者的跌倒比率，顯著較沒有者高10.2%；跌倒比率更隨所患慢性病數目增加而遞升。

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