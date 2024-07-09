升中派位2024丨認真溫習+做筆記+課後溫習 嶺小尖子獲6間中學取錄讀聖保羅

▲ 嶺南大學香港同學會小學小六男生劉逸浠獲6間中學取錄。

【升中派位/中一放榜/尖子透視/Band1中學/嶺南大學香港同學會小學/勵志故事/聖保羅書院】星光永遠不負讀書人，2024年升中派位結果今日揭盅，嶺南大學香港同學會小學小六男生劉逸浠，卻早早已經獲得6間中學的錄取通知，最終選擇入讀聖保羅書院，他的讀書心得很簡單，首先要認真上課，做筆記及適量溫習，認真完成功課。

劉逸浠獲6間中學錄取，問及他的面試技巧，他指自己在面試前已經因應自擬的題目去準備答案，從而分析自己的長處弱點， 再自行到網上搜尋相關的Video去學習面試技巧，

當然老師都會教我哋，學校也會有適量嘅練習，同埋有啲面試嘅技巧，靠呢啲就令到面試好容易喇。

他指，自己面試的中學，有些面試題目比較難，但大部分題目都是簡單，有些難嘅問題，但他知道學校不會在面試期間特意去留難他們，而且小學平時都有不同的面試訓練及課程活動，令到他可以很輕鬆面對中學的面試。

知道成績後，最想話畀老師、校長同埋爸爸媽媽知，因為冇佢哋幫就冇今日嘅呢啲咁好嘅成績啦。

中學塵埃落定，暑假即將開始，劉逸浠指自己會跟爸爸媽媽去東南亞地方旅行慶祝，暑假都會上升中銜接課程，以及會預習中學的課程，

我都擔心升中所有科目用英文教會唔適應 ，不過我相信適當嘅準備，應該我自己可以處理到嘅。

升中要備考三次呈分試，他都希望借自己的經驗提醒師弟師妹心態不要太緊張，認真做好自己，做好功課，配合玩樂，放鬆心情 。

我自己平日分配我嘅時間通常都係做好功課先，然後呢就會係拉下琴， 又睇下書，做令我自己覺得舒服嘅事情。

小小年紀但目標明確，他長大後想做動物學家，因為自己對動物有興趣，研究動物嘅習性令他覺得會好有滿足感。

我覺得呢讀書唔難，其實最緊要有顆很努力的心。

即將畢業 ，劉逸浠指自己最不捨得校長 、老師，因為她們的付出讓自己在學習上輕鬆面對，

小學生涯十分美滿，就算去到中學， 遇到問題我知可以回母校請教。

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