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升中派位2024｜優才計劃來港一年女生考入德望　AI學廣東話一個月即掌握

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 分鐘前

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孫同學靠AI學廣東話，一個月掌握。

升中派位今日（9日）放榜。油蔴地天主教小學（海泓道）有經優才計劃來港一年的學生獲派德望中學，直言十分興奮；也有不少獲派第一志願的學生與家長相擁而泣，有家長哽咽稱「覺得佢付出的努力有收獲，好值得」。

校長陳淑儀表示，今年該校的派位滿意率為89%，比全港平均數略低2%，原因主要在於家長報讀學校較為進取。她又勉勵派位未如理想的學生調整心態，盡力而為，叩門亦不要怕失敗：「要對香港中學有信心，會培育好每一個小朋友。」

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升中放榜的日子一向「有人歡喜有人愁」。獲派中華基督教會銘基書院的黃同學幸運地考入第一志願，其父親更將請她吃海鮮大餐，笑稱：「唔覺得呢個係現實。」

事實上，考獲佳績的黃同學絕非一夕之功，任教其中文科的郭老師稱，早年在黃同學二年級時亦曾任教其班級，直言當時她的中文科成績「差啲」。但黃同學卻未有因此氣餒，每節課都會向老師問問題，每星期都補習中英數，到郭老師在高年級再遇黃同學時，她的中文成績已大為進步。今日黃同學被心儀學校錄取，郭老師亦毫不意外：「我對佢有信心。」

來自北京的孫同學在去年7月與家長經由優才計劃來港，並被德望學校直接錄取，心情十分興奮。她去年暑假便已開始報讀面試班，面試約5、6間名校，惟大多都未有回音，至復活節假才獲確切消息。

孫同學稱，她來港1個月便已通過AI翻譯掌握廣東話，現時已能用廣東話流利溝通，很快便融入學校環境，「我第一日已經有好多friend」。而與北京的課程相比，她認為香港的英文程度相對較難，數學則較為簡單，而常識科等生活常識則相當有用。故她便向班內英文較好的同學請教，共同進步。

林同學、林太獲派心儀志願。（曾糧輝攝）

林同學獲派第一志願循道中學，她與母親相擁喜極而泣，林太激動之餘更不時拭淚，稱：「好開心，覺得佢付出的努力有收獲，好值得。」

同被派往循道中學的馬同學心情亦十分興奮，馬太哽咽向記者表示，馬同學平日十分勤奮，專攻主科精益求精，如今如力力終於有回報。馬同學聞言亦真情流露，表示：「覺得好感動，因為佢好着緊我。」

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