升中派位2024｜優才計劃來港1年女生獲德望錄取　AI學廣東話1個月即曉

▲ 孫同學靠AI學廣東話，一個月掌握。

升中派位今日（9日）放榜。油蔴地天主教小學（海泓道）有不少獲派第一志願的學生與家長相擁而泣，有家長哽咽稱「覺得佢付出的努力有收獲，好值得」，同時有內地「優才」家長去年送女兒來港插班入讀該校，來港1年即獲德望中學錄取，直言十分興奮。

校長陳淑儀表示，今年該校的獲派首三志願滿意率為89%，比全港平均數略低2%，原因主要在於家長報讀學校較為進取。她又勉勵派位未如理想的學生調整心態，盡力而為，叩門亦不要怕失敗：

要對香港中學有信心，會培育好每一個小朋友。

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升中放榜的日子一向「有人歡喜有人愁」。獲派中華基督教會銘基書院的黃同學幸運地考入第一志願，其父親更將請她吃海鮮大餐，笑稱：「唔覺得呢個係現實。」

事實上，考獲佳績的黃同學絕非一夕之功，任教其中文科的郭老師稱，早年在黃同學二年級時亦曾任教其班級，直言當時她的中文科成績「差啲」。但黃同學卻未有因此氣餒，每節課都會向老師問問題，每星期都補習中英數，到郭老師在高年級再遇黃同學時，她的中文成績已大為進步。今日黃同學被心儀學校錄取，郭老師亦毫不意外：「我對佢有信心。」

來自北京的孫同學在去年7月與家長經由優才計劃來港，並被德望學校錄取，心情十分興奮。她去年暑假便已開始報讀升中面試班，來港1個月便已通過AI翻譯掌握廣東話，現時已能用廣東話流利溝通，很快便融入學校環境，「我第一日已經有好多friend」。

而與北京的課程相比，孫同學認為香港的英文程度相對較難，數學則較為簡單，而常識科等生活常識則相當有用。故她便多看英文書，又向班內英文較好的同學請教，共同進步。

孫同學的母親王女士稱，學校對插班生非常友好，師生同學對女兒亦幫助良多。她續稱，自去年9月起，便開始搜集升中資訊並報名約5、6間直資中學，包括聖保祿中學、聖保羅男女中學等。王女士稱：「我覺得香港中學很公平，面試的時候表現好，一樣能讀到很好的中學。」

王女士又比較北京與香港的教育，指香港更注重課外活動、小朋友的身心藝體的綜合發展，而國內則似乎更偏向「死讀書」，雖現時已漸漸向綜合型發展，但競爭壓力會更大。故她對女兒能升讀德望學校，接受更國際化、更開放、更綜合的教育感到高興。

▲ 林同學、林太獲派心儀志願。（曾耀輝攝）

好開心 努力有收獲

林同學獲派第一志願循道中學，她與母親相擁喜極而泣，林太激動之餘更不時拭淚，稱：「好開心，覺得佢付出的努力有收獲，好值得。」

▲ 馬同學（中）、馬太（右）。（曾耀輝攝）

專攻主科精益求精

同被派往循道中學的馬同學心情亦十分興奮，馬太哽咽向記者表示，馬同學平日十分勤奮，專攻主科精益求精，如今如力力終於有回報。

馬同學聞言亦真情流露，表示：「覺得好感動，因為佢好着緊我。」

▲ 許同學（左）獲派第一志願英皇書院。（曾耀輝攝）

獲派英皇 一門三傑

另一名小六生許同學亦如願跟隨哥哥腳蹤，獲派首志願英皇書院，許太自言曾經是英皇的「男校女生」，故一直期盼兩名兒子能順利入讀母校，故自小兒子小五時已早作準備，包括安排課外活動及提升學業成績等，笑稱「我唔知佢大唔大壓力，但我可能反而大壓力過佢。」

許同學亦不吝分享他的讀書秘笈，指平時要多閱讀，每日回家亦要複習鞏固知識，到考試時便不必太大壓力，避免每晚都複習至夜深。

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，今年該校的獲派首三志願滿意率為89%，比全港平均數略低2個百分點，比去年亦略有下跌。她解釋，原因主要在於該校家長報讀學校較為進取，屬正常現象；另一因素則是在「高才通」、「優才通」的影響下，他們的子女來港讀書進入派位機制，插班生增多，故有可能比預期的統一派位人數有所增加。

陳淑儀勉勵派位未如理想的學生調整心態，盡力而為，叩門亦不要怕失敗，亦建議家長不要叩門過多學校，以免影響小朋友自信心。她又強調，即使獲派第四、第五志願，其實亦有不錯的學校，入讀中一後如獲得佳績，亦能插班至心儀學校。

她又表示：「要對香港中學有信心，無論派到邊一間中學，都會培育好每一個小朋友。」

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