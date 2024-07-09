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猝死危機｜旺角麥當勞有客人猝死曾稱不適陷入昏迷　醫生：5分鐘内黃金拯救時間【附10大猝死徵兆】

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 40 分鐘前

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旺角麥當勞有客人猝死，曾表示不適後陷入昏迷，醫生：5分鐘内黃金拯救時間。

【猝死／猝死徵兆／昏迷／暈倒／心臟病/急救/黃金拯救時間】旺角昨日（8日）晚上11時許，警方接報稱，位於彌敦道763至767號一間麥當勞餐廳，有男客人因感到不適走進快餐店休息，隨即陷入昏迷，送院急救後不治。

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據報，男事主姓何，46歲，並非「麥難民」。早時事主感身體不適，於是走進快餐店休息，當時曾致電一女親友表示不適。當該親友到達餐廳時，隨即發現事主陷入昏迷，職員於是報案。

救護員接報後立即趕到現場為他急救，並轉送廣華醫院，惟送院後不治。警方列作「送院時死亡」，正調查跟進，事主死因須驗屍確定。

更多相關報道：猝死危機︱店員以為睡著不敢叫醒　29歲男網吧猝死逾30小時【附10大猝死徵兆】

5分鐘黃金拯救時間

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受訪問時指，每年心臟病發的人中有4.4%屬心臟猝死。心臟病發患者的黃金拯救時間是5分鐘內，愈快使用「自動體外心臟除顫器」（AED機）做電擊急救，病人存活率愈高。愈早急救，他日復原能力也愈高。

幾分鐘可以改變一個人的人生！

陳醫生表示，若出現以下情況，誘發心臟猝死的風險也會增加。

  • 1. 血管病變：例如冠心病患者血管壁病變，出現「粥樣硬化」現象，血管變硬，變脆弱，並容易爆裂，有機會造成血栓，阻塞血管，引致心臟病發、心肌梗塞、心臟衰竭死亡。
  • 2. 容易暈眩：心臟電流出問題，令心跳變得又快又亂，沒有足夠血液供給腦部，導致心跳不正常，容易暈倒，甚至猝死。
  • 3. 容易喘氣：若走路、做運動時，突然變得容易喘氣，就代表心臟電流不正常，心臟肌肉差是心臟衰竭的現象。
  • 4. 心肌炎：傷風感冒持續兩、三個星期，患心肌炎機會增加。
  • 5. 家族病例：留意有沒有家族遺傳病，例如親屬因為心臟問題引致猝死，或有突然暈倒等情況。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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6大護心建議

大部分猝死個案都與心血管疾病有關，香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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