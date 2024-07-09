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香港小姐｜楊思琦被梁思浩開名直指扮可憐　本尊出Po回應火藥味濃

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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楊思琦被梁思浩開名直指扮可憐！

在日前的一集Youtube節目《娛樂好好玩》中，「村長」梁思浩與吳家樂、江美儀分享娛樂圈最真實的一面，梁思浩道出自己與吳家樂曾為圈中「楚楚可憐」女藝人出頭，其後更直接開名指該人是楊思琦！

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梁思浩指楊思琦扮可憐

梁思浩爆自己與吳家樂指當年「幫錯咗人」，事緣他們以為「楚楚可憐」女藝人被同劇「霸氣」女藝人欺負，但原來事情是倒轉，結果他們需向劇組道歉。

在節目中，梁思浩一開始提供3大提示予網民，包括：現時不太在香港電視領域出現、TVB選美出身、有一宗轟動的新聞，網民很快就猜出是楊思琦，後來他也有開名指是楊思琦。

梁思浩：「我哋兩個（梁思浩、吳家樂）都畀佢（楊思琦）呃咗。」

楊思琦出Po回應

梁思浩的一番話已觸動楊思琦的神經，她在昨日（8日）於社交平台上「不開名」地作出回應，她寫道：「So funny ! 無事搞事， 你是什麼人啊！？」

楊思琦以陳冠希、陳奐仁、MC仁、胡蓓蔚演唱的《戰爭》作帖文背景歌曲，並附上一張Whatsapp對話截圖，疑似楊思琦指：「搞笑，我和他都沒有聯絡，出什麼頭？笑死」、「他要搞新聞，知道我不會回應，所以搞我。」

有網民留言問她是否指梁思浩，又有網民提出建議：「妳係港姐冠軍呀，洗咩理某人，keep住高貴大方。」

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