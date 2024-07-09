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鄭伊健演唱會丨鄭伊健巡唱倫敦站3度眼濕濕　感激低潮時獲Wyman寫《新歌》

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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鄭伊健巡唱「HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2024 LONDON」。

鄭伊健英國倫敦Eventim Apollo舉行的「HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2024 LONDON」，於當地時間7月6日晚開騷，而且兩度encore，由於歌迷反應熱烈，伊健感動3度唱到眼濕濕，唱《我的歌》時他強忍淚水繼續唱。

至於小師妹黃淑蔓（Feanna）冧莊隨團演出，與伊健合唱《一對對》、《心照》和《For U & Me》等，同時亦擔任樂隊和音，多才多藝。

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小師妹黃淑蔓繼續隨團演出。

今次巡唱倫敦站仿如「大型K房現場」，因為無論伊健唱《友情歲月》、《一生愛你一個》、《感激我遇見》等冧歌，還是《極速》和《自動勝利Let’s Fight》等快歌，都全場觀眾大合唱。

歌迷更熱情地揮動燈牌、手機燈星海，甚至湧到台前握手，非常投入，就連小師妹黃淑蔓Feanna唱伊健出道檸檬茶廣告歌時都跟住唱，伊健見狀即興重演廣告情節和經典對白，台下尖叫聲不斷。適逢開騷當日舉行歐洲國家盃賽事，伊健說：「我第一次英國開騷，好難得，多謝你哋選擇唔睇波，嚟睇我演唱會！」

鄭伊健巡唱倫敦站。

伊健台上演唱多首經典作品《Beautiful Day》、《吻感》、《心照》、《發現》和《我的歌》等，都出自填詞人黃偉文Wyman手筆，當晚他亦是座上客。

伊健說：「我做咗歌手好耐，你哋知唔知我有段時間無唱歌？跟住就開咗一次演唱會⋯⋯其實當時我好擔心，因為好耐無做過，點算呢？周邊啲人同我講『唔使驚架』、『畀心機啦』。陳光榮話寫隻歌畀我，寫咩歌好呢？我好好彩遇到黃偉文Wyman，佢今晚都有嚟！」全場起哄。

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伊健感動眼濕濕

之後他續指：「其實佢寫咗好多畀我，頭先我都唱咗好多首都係佢填詞。但呢首歌好特別，叫做《新歌》，我唔知大家有無聽過，因為嗰陣時我低低地潮，有新作品都未必咁多人知道。」這是伊健2009年發表的作品，同年年底在紅館舉行個唱。

「講返呢隻歌，點解叫《新歌》？當年我睇歌詞問點解，點樣『新嘅我』？嗰陣時理解能力有限。但今日攞返首歌出嚟，我同陳光榮講：『嘩，原來呢首歌唔係講我喎，係講一個人生。』我唔識講，不如唱啦！」伊健被歌詞感動眼濕濕。

鄭伊健巡唱倫敦站。

觀眾歡呼拍掌打氣

唱完後，他深呼吸，整頓情緒後唱出演唱會最後一首歌《Together》，說：「做人要開心啲！」舞蹈員帶埋幾袋crew tee「手信」出場，與伊健一齊拋入觀眾席，全場興奮站起來，非常熱鬧。

完場歌迷不散場，狂叫Encore後伊健再度出場唱《動地驚天愛戀過》時，看到台下歌迷全部站起來，揮動手機燈，他又再眼濕濕更一度哽咽，觀眾歡呼聲和掌聲打氣。

伊健說：「所有歌真係唱晒，導演叫我出嚟唱多首歌。點都好，多謝你哋，無離開，Thank You！我演唱會有個特點，就係希望大家開心，所以點都要加多隻歌。希望大家開心咁離開呢個地方，記得我哋今日聚過，希望後會有期。」以《你的我》為巡唱倫敦站劃上完美句號。接著，本周六，伊健將帶埋Feanna到馬來西亞雲頂繼續巡唱見歌迷。

鄭伊健巡唱倫敦站。

Wyman欣賞伊健

而Wyman在IG先後出了3個帖，分別與林珊珊、陳光榮和鄭伊健合照，細數與他們認識的點滴。

其中，他表示好欣賞伊健：「相識接近30年，從來未試過同枱食飯，相熟程度自從我冇做DJ嘅1998年開始，一直以『每5年傾到3分鐘偈』嘅速度爬行，但冇壓力，因為冇預定要去嘅目的地。亦完全無損『工作時互相信任、做人時互相尊重』嘅優雅距離，係，即係有距離，但係係優雅嘅。欣賞嘅人，唔使個個都做到好朋友嘅。我欣賞佢咩？佢係我識得嘅人裡面，其中一個『最初心』『最無被世界改變嘅人』。」

至於陳光榮，Wyman公開要求他舉行作品展：「陳光榮先生，你快啲搞作品展得唔得？你啲好歌都儲夠有凸啦！」

Wyman與鄭伊健。

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