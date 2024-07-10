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自製雪糕︱15分鐘自製簡易香滑雪糕　免雪糕機零色素添加劑【附食譜】

家事百科

撰文： 黃諾韶

發布時間： 37 分鐘前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

夏日消暑透心涼，15分鐘自製簡易香滑雪糕，免雪糕機零色素添加劑。（越玲瓏攝）

【雪糕／夏天消暑／自製雪糕／消暑食譜／簡易食譜／懶人食譜／無雪糕機】夏日炎炎，本港多區氣溫炎熱打破往年紀錄，不少人都會食雪糕消消暑。不過家長會擔心市面上的雪糕加入大量防腐劑和添加劑，想食雪糕食得健康又放心，不妨自製雪糕！只需兩個密實袋和冰，15分鐘簡易製成香滑的雪糕，毋須開火，免雪糕機，家長與小朋友製作時，還可以學習化學小知識！

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在製作傳統雪糕時，乳化（可以理解為奶油的打發）是防止大冰結晶產生的關鍵步驟，當中會有大量空氣混入混合液中形成乳沫，促使雪糕在冷凍過程中生成更多小冰晶、抑制大冰晶的生成，冰渣產生的機率也會大大減小。攪拌過程中可以讓更多空氣融入混合液，冰渣也會減少。大家也可以按自己喜好做成不同口味或加入配料，例如加入可可粉、抹茶粉、咖啡粉等，如想雪糕質感做得比較軟滑，牛奶的部分可以完全用淡忌廉代替。

大家也可以按自己喜好做成不同口味或加入配料，製作自己喜歡的口味。（越玲瓏攝）

自製雪糕食譜｜自製朱古力味雪糕 材料

自製朱古力味雪糕材料。（越玲瓏攝）

朱古力味雪糕需時：約15分鐘
難度：1
材料分量
淡忌廉150克
牛奶50毫升
煉奶3茶匙
白砂糖15克
可可粉適量 
朱古力粒適量
冰塊大量 
2湯匙
密實袋大小各1個
點擊圖片放大
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自製雪糕食譜｜自製朱古力味雪糕 做法

1. 將淡忌廉與白砂糖打發至稍微稠密，再加入煉奶攪勻。

2. 拌入將牛奶、可可粉，擠出空氣，倒入小密實袋。

3. 把冰塊、鹽放入大密實袋。

4. 然後把雪糕袋放入大冰袋裏面，盡量鋪平。用毛巾包住以防手太冷，搖晃5到10分鐘。

5. 剪開袋角擠出來，或可放入雪櫃冷藏一會，口感厚實點。

小貼士：

1. 淡忌廉打發愈多空氣、愈長時間，雪糕質地愈軟，溶化速度愈快。若喜歡扎實口感的雪糕，不用打發直接使用。

2. 由於份量建議較少斜放打發。

3. 加入煉奶除了增加奶香風味，還能防止冰渣形成。

4. 建議大家製作時，使用較硬身的密實袋，防止搖晃時弄穿。

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自製雪糕食譜｜自製士多啤梨乳酪雪糕 材料

士多啤梨乳酪雪糕需時：約20分鐘
難度：1
材料分量
新鮮士多啤梨1盒
原味乳酪500毫升
煉奶5茶匙
白砂糖30克
冰塊大量 
2湯匙
密實袋大小各1個
點擊圖片放大
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自製雪糕食譜｜自製士多啤梨乳酪雪糕 做法

1. 先把士多啤梨洗淨，瀝乾水份切粒。把2/3的士多啤梨放入一大碗中加糖拌勻，放置室溫中約1小時。

2. 用叉壓爛士多啤梨，拌入乳酪至完全拌勻。可先試味，按口味再加糖（甜）或檸檬汁（酸）。

3. 擠出空氣，把乳酪倒入小密實袋。

4. 把冰塊、鹽放入大密實袋。

5. 然後把雪糕袋放入大冰袋裏面，盡量鋪平。用毛巾包住以防手太冷，搖晃5到10分鐘。

6. 剪開袋角擠出來，或可放入雪櫃冷藏一會，口感厚實點。

小貼士：

建議用希臘乳酪（Greek yoghurt），質感厚身幼滑。

如想雪糕質感做得比較軟滑，牛奶的部分可以完全用淡忌廉代替。（越玲瓏攝）

自製雪糕食譜｜科學小原理

古代人會用鹽來保存冰塊，做法是犧牲一點冰，能保下更多冰的概念。冰塊加鹽會使冰塊表面溫度下降，冰塊的熱能被吸走，冰鹽的比例會影響冰塊表層溫度下降多與少。若比例恰當，甚至能使冰塊下降至零下20度。

冰塊和鹽最佳比例
冰塊：鹽3 : 1

冰塊加鹽實驗原理

冰是由水分子組成的，當水分子遇到低溫時，它們會凝結成冰。當鹽碰到水時，鹽會溶解在水中，形成「鹽水溶液」。在冰塊加鹽的情況下，鹽的存在會改變冰和水的性質，並導致一些特殊的熱能交換現象發生。

當鹽碰到水時，鹽溶解在水中形成鹽水溶液。在冰塊加鹽的情況下，鹽水吸收周圍的熱能來融化冰塊，同時冰塊持續融化也需要吸熱。這個過程使得周圍環境的溫度下降，並促進冰的融化和吸熱效果。需要注意的是，加鹽對於冰的融化速度有所影響，但不會改變冰的融化溫度。冰的融化溫度仍然是0℃，只是在鹽的存在下，冰需要更低的溫度才能保持凝固狀態。

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