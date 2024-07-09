台灣歌手丨蕭亞軒自爆病情4度入院做手術　Elva勇敢面對：有你們我不懼怕

▲ 希望蕭亞軒早日康復！

台灣歌手蕭亞軒（Elva)自2017年因健康問題暫停工作後，已鮮少露面。直至兩年前再度現身台灣金曲獎頒獎典禮宣布正式回歸樂壇，並在上年加盟華納音樂，順勢推出新歌《愛沒有錯》，又預告今年即將會舉行演唱會。

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4次入院做手術

不過近這半年Elva也沒有分享新動向，昨日（8日）她透露消失的真正原因，原來將要入院做第4次手術：「一個人，一年半要動四次的手術，這是什麼樣的生活，只有我自己知道。這即將到來的第四次，鋼釘拔出來，再灌入骨漿，縫合恢復後再重新開始復健。」

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期待回歸

Elva續指會勇敢面對，自稱是「Superwoman」：「會不會再有第5次，我不知道，但我不害怕，因為，我仍期待我站在台上的那天。有你們我不懼怕，繼續為我加油，我要見到你們跟我一起跳﹑一起唱﹑一起哭。」

帖文一出後，大批粉絲紛留言送祝福，希望Elva早日康復，叫她要好好保重，必定會等她回歸舞台。據知Elva因為練舞過度，去年2月進行髖關節手術，右腳有4個鋼釘、左腳灌了人工骨漿。

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