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美食推介｜美味廚Megan's Kitchen火鍋通行證現正熱賣　享受火熱優惠及美味火鍋佳餚

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 57 分鐘前

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色香味俱全！

火鍋通行證 Hotpot Pass 只需$500 ( 原價$732 )

火鍋通行證 Hotpot Pass 又來了，快去美味廚 Megan's Kitchen 買一張吧！有了它，你可以在7月至8月的62天內，每次光顧美味廚 Megan'sKitchen 火鍋，我們也會送給你一份手切雪花牛頸脊（原價$228）＋一份匈牙利鬈毛豬梅頭（原價$368）＋兩杯 Asahi 大生啤（原價$136），總值$732！！！。一張火鍋通行證只需$500，相當於價值$732 的優惠，無論是午市還是晚市，你都可以盡情享用。還有什麼理由不來美味廚 Megan's Kitchen 嘆住冷氣打邊爐？

火鍋通行證Hotpot Pass又來了！

手切雪花牛頸脊 ( 原價 $228 )

手切雪花牛頸脊是吃火鍋時最受歡迎的肥牛。牛頸脊來自牛脖子上微微突起的部分，是常常活動的肉的核心。它鮮紅柔嫩，肉質中密密麻麻地分布著雪白的油花，堪比日本著名的「霜降牛肉」。豐厚的脂肪為肉質帶來脂膏的簇擁和細微的嚼勁，口感肥嫩而有彈性，被譽為牛肉中的最高境界。由於產量非常稀少，一頭 1000 斤的牛往往只能切出一兩斤頸脊，能品嘗到這等極品肉質實屬難得。

匈牙利鬈毛豬梅頭 ( 原價 $368 )

匈牙利鬈毛豬梅頭是世界上唯一保留有鬈毛的豬種。作為匈牙利的國寶級食材，鬈毛豬的肉質細嫩肉色較深、肉味濃郁，脂肪比例分佈均勻，營養價值非常豐富，含有大量礦物質和奧米加 3 脂肪酸。由於從未經過人工改良，鬈毛豬擁有強大的抗病能力，在自然環境中可以健康生長，其飼料也都是天然植物。入口即化的肉質，加上濃郁的香味，無疑是一道絕品。

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兩杯冰涼透心的 Asahi 大生啤（ 原價 $136 )

Asahi 生啤開創啤酒新紀元，以其獨特的風味和卓越的品質，日本釀酒大師的精心指導下，採用最嚴格的製造標準，釀造出口感乾爽清脆、餘韻利落的啤酒，為消費者帶來全新的飲酒體驗。使用火鍋通行證就可以每次食火鍋都有兩杯清爽的 Asahi 生啤給你消暑降溫！

用火鍋通行證 Hotpot Pass ，次次更送你現金劵更多優惠接踵而來！每次使用火鍋通行證，我們都會送你$100 現金券，可以在 9 月至 10 月期間於美味廚 Megan's Kitchen 食火鍋時使用。現金券的數量還會逐次遞增，如第一次使用火鍋通行證將獲贈一張$100 現金券。第 10 次使用火鍋通行證時，你就可以獲贈 10 張$100 現金券（即$1000 現金券！！）！真是太吸引了吧？快來美味廚 Megan's Kitchen，用火鍋通行證享受這些火熱優惠及美味火鍋佳餚吧！

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