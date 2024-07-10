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網絡熱話︱69歲周潤發晨跑手臂大腿驚現「凸起球狀物」　疑再引健康隱憂

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 58 分鐘前

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69歲周潤發晨跑，手臂大腿驚現「凸起球狀物」，疑再引健康隱憂。

【周潤發／跑步／凸起肉粒／脂肪瘤／靜脈曲張】發哥健康狀況再引起網民擔憂！現年69歲的影帝周潤發，向來熱愛跑步行山，近日他現身北京被當地居民「野生捕獲」，展現親民作風合照，惟有網民從其中一張照片發現，發哥手臂内側有數個球狀的凸起肉粒，狀甚嚇人。有人懷疑，這些凸起可能是脂肪瘤。

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在剛過去的周日及周一，周潤發一連兩日現身北京朝陽公園，晨跑時被當地居民巧遇，被請求合照。而發哥也是一如既往非常親民，任影唔嬲。幸運的民眾在小紅書發文留念：「今晨朝陽公園西門，八點半偶遇發哥」、「今天的快樂是發哥給的」，表示周潤發「人帥心善，沒有明星架子，合照時親切地讓小朋友站在第一排。」

從網民發佈的照片可見，周潤發一身全黑運動服，再戴著黑超，唇上及下巴留著黑白鴛鴦鬍鬚，非常有型！他在公園內與多個大小家庭拍照，又極受女士歡迎，就算已跑到全身汗水、衣服濕透，仍被一眾女跑友靠攏圍著合照。

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手臂内側驚現凸起肉粒

不過，網民在周潤發拿相機，與女跑友自拍的照片中發現不妥，因發哥右手的前臂內側有多個如葡萄般大小不一的凸起肉粒，一直蔓延到手臂都有，因此掀起網民熱議。有人猜測凸起肉粒可能是「脂肪瘤」，引起大家擔心發哥的健康狀況，紛紛留言：「發哥胳膊上盡是包」、「看起來好嚇人」、「好奇發哥為啥不去做手術呢」、「意氣風發的帥哥現在老成了一隻刺猬」；但也有網民理智表示，不必過度擔憂：「這種人肯定都有很好的保健，他肯定有專業的人士給建議」。

曾被發現大腿有球狀凸起

其實，在今年5月份，有網民於太平山偶遇發哥跑步，合照後上載社交平台。當時就有人發現發哥大腿有兩個如乒乓球大小的凸起，引起了不少人對發哥健康狀況的關注。其中有網民認為，此現象是嚴重的靜脈曲張，留言建議發哥應立即停止跑步。

何為脂肪瘤？

香港港安醫院—司徒拔道外科顧問醫生關添樂曾表示，脂肪瘤是常見的良性瘤，其實非常普遍，可長於頸部、手臂、背部等各個身體部位，大部分情況下，其實不會影響健康，但如發現脂肪瘤經常發炎或摩擦後流血，就可能須以手術切除。

醫生詳細解釋，脂肪瘤是由脂肪細胞積聚而成的良性瘤，可屬單發性（僅有一顆）或多發性（超過一顆長於身體相同或不同部位），質感柔軟。大部分的脂肪瘤都不會引起痛楚，不過，如果屬遺傳性脂肪瘤的人士，患者的脂肪瘤數量通常較多，而且部分脂肪瘤屬含血管脂肪瘤，部分可能在觸碰時感到痛楚。

而有些人認為，只有身形肥胖者才會長出脂肪瘤，但其實這並無根據，臨床上亦有不少瘦削人士長脂肪瘤。絕大多數脂肪瘤都毋須接受治療，不過，如患者認為脂肪瘤影響儀容，或患處經常發炎、疼痛，便可透過手術將之切除。醫生可透過一條幼小的針孔，將脂肪瘤內的脂肪抽出，而現時外國亦開始引入激光技術治療脂肪瘤。

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