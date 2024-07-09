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親子旅遊｜搭飛機4個時間避免去廁所　空姐警告：最臭最污糟【附去廁所最佳時間】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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空姐公開飛機廁所最臭最污糟的4個時段，提醒乘客避免於此時去廁所。

【飛機/旅行貼士/飛機廁所/旅遊/親子遊】搭飛機人有三急好正常，特別是搭長途機，難免要用到飛機廁所。有空姐公開飛機廁所最骯髒的4個時間，提醒旅客應盡量避免在這段時間去廁所。

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根據英國鏡報報道，一名曾任職大型航空的空姐表示，飛機機艙是完全密閉的空間，雖然看似乾淨，其實藏大量肉眼看不見的細菌，其中廁所含菌量最高。乘客可能以為廁所經常有人清潔，但航空業界講求營業額，即乘客周轉量，愈多旅客，航班愈密集，繼而沒有足夠時間徹底清潔及消毒廁所。

旅遊貼士｜搭飛機4個時間避免去廁所

她提醒，乘搭飛機期間，廁所有4個時段是最骯髒、最臭，乘客應避免去廁所，分別是：

  • 飛機起飛前
  • 飛機降落前
  • 安全指示燈熄滅後
  • 剛用餐後

她解釋，飛機升降前、安全指示燈熄滅後的時段，是乘客使用廁所頻率最高的時候。另外，由於飛機餐通常是高脂、高鈉，腸胃敏感的人士容易出現不適而去廁所，因此用餐後亦是乘客去廁所的高峰時段。

延伸閱讀：旅遊貼士｜搭飛機唔想去廁所空姐教1招減低尿意　旅遊KOL實測讚「超掂」醫生咁回應

旅遊貼士｜送餐前為最佳去廁所時間

該名空姐透露，搭飛機最佳的去廁所時間是在送餐前，因為此時去廁所的人最少。她亦提醒，在飛機上去廁所最好戴上口罩，因為機上廁所沒有窗戶，抽風系統無法帶乾淨空氣入內，空氣不流通，加上並非每個乘客都會蓋上廁板沖廁，因此建議戴上口罩，防止吸入廁所空氣中的細菌。

旅遊貼士｜醫生分享搭飛機5個必做防護

孩子需乘坐長途機，在機艙密閉空間存有一定風險，有機會易受到病菌病毒感染，兒科醫生張傑建議爸媽可以做以下措施來保護孩子。

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旅遊貼士｜乘客被拒絕登機的9大理由

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延伸閱讀：親子外遊｜空姐分享飛機3大揀靚位秘訣　打破1謬誤勸勿坐呢個位

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