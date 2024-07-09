胃癌風險︱女子突罹胃癌　揭長年愛喝一種飲品有關　醫生警告2大飲食地雷易致癌【附胃癌症狀＋高危因素】

【胃癌/熱水/飲食危機/致癌】一杯水都可以致癌？一名70歲婦人突然確診胃癌，發現致癌原因與一個飲食習慣有關。有專家指出，長年飲用熱飲增加罹患胃癌或食道癌機會，同時亦建議避免2大飲食地雷，從良好飲食習慣著手保持腸胃健康。

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國際健康與公共衛生專家馬欣教授日前在內地社交平台「小紅書」發布影片分享病例，指友人70歲的母親突然確診胃癌，來找馬教授診斷。當馬教授了解婦人的病因時，發現她長年有個生活習慣：喜歡喝熱茶，馬教授遂推斷這就是罹癌的主因。

熱水燙傷食道誘發胃食道癌

他引用過往研究，指出經常飲用高溫飲料容易導致食道癌和胃癌。故此，中國人比美國人容易患上胃癌的主因與兩地的生活方式有關。他續指，中國人喜歡喝熱飲、熱粥、熱水的習慣，高溫的液體容易燙傷胃腸道上皮，從而誘發癌症。

2大飲食建議降罹癌風險

要減低患食道癌或胃癌風險，他建議喝溫水代替熱水，亦要避免進食太多高鹽的食物，尤其是鹹菜。這類過鹹的食物會容易增加胃癌發病，建立良好飲食習慣能夠大大降低罹患胃癌的風險。

胃癌有年輕化趨勢 東方人及女性容易患上

台灣胰臟科醫生林相宏曾在其Facebook專頁分享，胃癌有年輕化趨勢，不少年輕人常常以為只是胃痛，後來透過胃鏡檢查後才意外地發現實為胃癌，年輕人的胃癌比率約佔胃癌族群的5%，以女性居多，或與女性荷爾蒙接收器有關。而年輕患者常常確診時都已是第3至4期，並且腫瘤擴散能力變得很強；同時亦指出，東方人更容易患上胃癌，比例佔了全世界一半以上，其原因可能與幽門螺旋菌、環境或飲食習慣相關。

不過醫生坦言，年輕人患上胃癌的症狀，比與老年人患上的狀況實在難以區別，所以年輕人容易掉以輕心，結果在確診時已為時已晚。平均年輕人從有症狀到確診約為時一年，無形間增加惡化了風險。

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胃癌6大常見症狀

林醫生指出胃癌有6大常見症狀：

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引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

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