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聲夢小天后丨炎明熹「解凍」為TVB開工　Gigi心情大靚續約有轉機？

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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Gigi似乎心情好番好多。

樂壇小天后炎明熹（Gigi）近日屢傳因拒與TVB續約，故遭到「雪藏」，惟近日TVB高層樂易玲接受傳媒訪問稱Gigi的合約仍有很長時間，更否認指其忘本。

日前Gigi在社交網上載黑畫面，唱李玟歌曲時唱到喊，令大家相當擔心其情緒，未知是否因續約一事，令心情亦有所影響。

聲夢小天后丨炎明熹被「雪藏」風波 　樂易玲再度回應否認對方忘本

「解凍」為公司開工？

原來Gigi已靜俏俏為TVB節目《他和她的貓店長2》開工，昨晚（8日）她網晒多張在錄音室的照片，更擺出多個趣怪表情，見Gigi心情大靚。

她發文表示：「係咪第一次做手機呢？手機的視角如何？唔使緊張，慢慢嚟放鬆放鬆。大家估到今次我錄甚麼了吧？希望大家多多支持！」

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續約問題有轉機

另外，早前TVB未有派員採訪Gigi的公開活動，惟近日公布將於本月14日播出《炎明熹Gi-Force演唱會》以及下月31日播放《炎明熹音樂特輯戀上西沙》，就其態度的改變，難怪有網民揣測可能Gigi的續約問題有轉機。

 

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