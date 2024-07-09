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產前產後丨孕婦血壓升至180險流產揭患妊娠毒血症　醫生：嚴重可致母嬰雙亡

新手爸媽

撰文： 王明芳

發布時間： 2024/07/09 17:51

最後更新： 1 小時前

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台灣一位44歲女子因免疫功能失調且為高齡孕婦，期間發現患有子癲前症且血小板偏低。（iStock圖片）

【懷孕/孕婦/分娩/免疫功能失調/子癲前症/妊娠毒血症/血小板/早產/試管嬰兒】台灣一位44歲女子因免疫功能失調且為高齡孕婦，期間發現患有子癲前症且血小板偏低，產前血壓更一度升至180毫米汞柱，發現患有子癲前症且血小板偏低，流產危機四伏，最終經歷6個月的試管療程才成功懷孕，並誕下胎兒。醫師表示，建議高齡且免疫功能失調的孕婦需監控孕期，必要時或以剖腹取代自然產。

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烏日林新醫院產房主任暨婦產科李偉慈表示，該名孕婦屬於高齡且免疫系統失調，故整個孕期須每天服食阿士匹靈、奎寧預防血栓，亦要施打肝素針降低排斥反應。未料，產前血壓更一度升至180毫米汞柱，血小板下降至10萬，確診子癲前症合併血小板偏低，後續經歷長達6年試管療程，順利在37週剖腹。

李醫師指出，若母體免疫失調可能會造成反覆流產，免疫系統支持胎兒發育到生產。若失衝可能出現排斥胚胎造成流產或胎死腹中，容易引起血栓嚴重威脅母嬰安全。引述台灣國健署統計，高齡孕婦罹患子癲前症的風險，比一般孕婦高近2倍。

延伸閱讀：【懷孕辛酸】求子3年終如願卻患妊娠毒血症　KOL媽媽緊急剖腹產走出鬼門關

此病突如其來無先兆

婦科醫生方秀儀接受TOPick訪問時表示，子癲前症又稱為妊娠毒血症或前兆子癎，是一種不常見但嚴重的妊娠併發症，多病發於懷孕中、後期或剛生產後。她指出，這個病多數突如其來，沒有任何先兆。

方醫生解釋，妊娠毒血症影響全球約2至8%的孕婦，本港約每1,000名孕婦，就有一人患上嚴重的妊娠毒血症。另外，若孕婦患有糖尿病、血壓高、紅斑狼瘡症，或者孕婦較為肥胖，會屬於高危一族。

同場加映：孕期4種營養助胎兒健康成長

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嚴重可致母嬰雙亡

婦產科專科醫生黃潔華曾接受TOPick訪問指出，嚴重的妊娠毒血症，會對母嬰造成長遠影響。由於胎盤功能變差，胎兒可能有生長遲緩、羊水過少問題，出現早產、胎盤剝離甚至胎死腹中的情況。至於孕婦，妊娠毒血症會增加出血性中風（爆血管）的機會，引發子癇（痙攣，俗稱發羊吊），令母嬰因缺氧而危及性命。生產時會增加大出血的機率，更會出現HELLP症候群，即溶血性貧血、肝功能上升和血小板不足，導致肝、腎、肺和心臟衰竭，甚至死亡。

長遠而言，有妊娠毒血症病史的產婦，日後會比一般人有較高風險患上心血管疾病，如高血壓、中風、心肌梗塞、或心臟衰竭等。

治療方法

針對妊娠毒血症，黃醫生解釋，雖服用藥物可幫助穩定血壓，但分娩才是最終根治的方法。婦產科醫生會視乎母嬰的健康狀況及胎兒的週數，決定孕婦何時適合分娩。如病情穩定，醫生會儘量控制病情直到34至37週後才分娩，讓胎兒有更多發育時間，增加存活率。

若妊娠毒血症病情嚴重，用藥物穩定血壓後，需立即分娩。 

若是懷孕不到35週，醫生會先給予類固醇，促進寶寶肺臟成熟，減低早產兒併發症風險及死亡率。孕婦生產前後，均會給予硫酸鎂，作為神經保護藥物，以預防癲癇發作；並給予降血壓藥物預防中風。

黃醫生指，通常患者在生產4至7日後情況已經好轉，約6週後就能康復。不過，有些婦女會在產後才出現妊娠毒血症，因此建議在坐月期間亦要定時量血壓。

同場加映：9類患妊娠毒血症高危一族

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