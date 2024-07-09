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唐治平認定女屍不是母親　不敢搬離舊寓所太遠原因令人痛心

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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唐治平認定女屍不是其母親。

警方客觀認定台灣男星唐治平的母親陳屍於新北市淡水一棟大廈頂樓，而唐治平則堅決表明女屍不是其母親，於是就出現怒指「不是我媽」的事件。

唐治平在受訪時強調沒有人請他去驗DNA，並指：「那具噁心的屍體不是我媽！對不起女屍了」憤怒表示，難道隨便找一具屍體，『請問你去認嗎？』」

今日（7月9日），正是認屍最後期限，若唐治平仍不認領，其母親遺體將由殯儀館以「有名無主屍」火化。

唐治平堅決表明女屍不是母親　跪電視台保安：不是我媽

唐治平不敢搬離舊寓所太遠

據知唐治平是與母親同住，一身酒氣的他不知母親已離家，最後由死者姪女認屍。唐治平一直堅決表明女屍不是其母親，他再不認領的話，其母遺體將最快於9月火化。

台北演藝工會理事長曹雨婷曾向唐治平伸出援手，但就被對方客氣拒絕。她指唐治平的新寓所依然在淡水附近，原因是「怕媽媽找不到他」，認定媽媽是離家出走。

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