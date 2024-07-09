反黑英雄丨陳少邦封「新一代奸角專業戶」　當年與袁偉豪齊選校草入行

▲ 《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月8日）播出的第11集，焦點場口絕對是祖耀（袁偉豪飾）開車反覆「監生轆死」仇人大鬼（陳少邦飾），為亡妻阿婷（蔣家旻飾）報仇，震撼的過程及畫面，配以淒美悠揚的背景音樂，港式暴力與美術感兼備。

劇情講述祖耀先是高速開車撞向大鬼，大鬼閃避不及被夾在兩車之間，祖耀見狀未有倒車之餘，更任由大鬼被夾著繼續向前開車，被直立式輾壓的大鬼在祖耀車輛駛過後痛苦倒地；之後祖耀再開車反覆輾壓倒在地上大鬼，大鬼當場被監生轆死。

觀乎大鬼額頭上痛至暴現的青筋、祖耀輾壓大鬼時身體的震盪，以及痛到失禁的大鬼費盡氣力、顫抖著雙腳在地上辛苦爬行，均完全感受到大鬼當時所承受的痛苦，少邦的「極痛式演技」應記一功。

▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨難忘拍攝跳出跳入

對於大奸角陳少邦終於「領便當」，網友自然大感痛快，但亦有網民同情他「死得太痛」。

少邦受訪時透露該場被輾壓戲份足足拍了一個晚上，並感恩劇組做足安全措施令他感到十分有安全感，更透露這次是其從演以來首次畀車撞。

▲ 《反黑英雄》

他並分享拍攝花絮時笑言被輾壓戲份時忙到不得了，說：「拍呢場戲主要係喺架車底下加啲轆，方便工作人員推架車埋嚟夾我，而我企嘅地方有個木架畀我做Buffer。而當阿Ben開架車轆過我時，我就要喺車尾度跳出去，到佢再褪後轆我時，我又要即刻縮番入去，又喺車頭跳番出去，雖然咁樣跳出跳入都幾辛苦，但覺得幾好玩！劇組仲專登幫我噴濕咗條褲，製造受重傷後失禁嘅效果。」

問到場口NG次數，少邦笑言NG得最多竟是掟電話：「部電話仲要一開始就畀我掟到爛晒，個面碎晒，劇組要即時黐番，因為個道具電話得一個！」

▲ 《反黑英雄》

反黑英雄丨當年同選校草

陳少邦在《反黑英雄》雖然做回老本行奸角，但今次角色勝在「衰到貼地」，見錢開眼的大鬼為了錢不但甚麼壞事都做得出，包括向無辜的無良（黃子恆飾）太太林雪兒（姚子羚飾）打毒針，以及出賣情同手足的祖耀甚至親生妹妹阿婷，絕對可以喪盡天良形容。

對於陳少邦愈做愈奸，有網友封他做「新一代奸角專業戶」，對此少邦坦言享受做奸角：「最開心係得到大家嘅認同，覺得好有滿足感，因為我都做咗一定數量嘅奸角，所以我對自己嘅要求同壓力都高咗好多，好希望自己可以再進步，每次可以畀到唔同嘅感覺觀眾。」

▲ 《反黑英雄》

講到少邦與袁偉豪（Ben）當年一同選校草入行，今次相隔27年合作拍劇，少邦大嗌好玩：「今次係第一次同佢真係有對手戲，今次正式合作好開心，因為大家都多咗唔同經驗同睇法，大家為咗件事好會不停諗啲嘢去切磋，合作得好有火花。」

另昨晚一集，軒神（陳山聰飾）線人張東（鄧智堅飾）目擊祖耀處決大鬼經過後，即時向軒神報告並表示會到警局報案，惟張東抵達警局後卻忽然將殺人罪攬上身，令網民看得滿腦疑問又肉緊，並大讚鄧智堅的情緒轉折處理得相當好。

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