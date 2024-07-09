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鄭秀文演唱會丨Sammi開騷前夕分享肥妹仔舊照　加操迎戰：帶著熱血為每個目標付出

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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阿mi準備開騷！

天后鄭秀文（Sammi）於本周五（7月12日）開騷，一連13場的《You ＆ Mi鄭秀文世界巡迴演唱會》令一眾歌迷期待。

開騷前夕，Sammi於社交網分享一張30年前的陳年黑白照，照片中的Sammi樣子青澀兼身型微胖，帶點可愛，跟現今擁有鋼條身型的Sammi差很大呀！

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鄭秀文貼出30年前的肥妹仔舊照。（取自instagram）

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網民讚肥嘟嘟好可愛

突然翻開舊相簿，未知Sammi是否打算於個唱來個「回憶殺」，回望過去的自己，Sammi撰文分享受感受：

人生每個階段，都有每個階段的「盲盒」。

打開來，有時失望，有時狂喜

這； 就是「盲盒」（人生）好玩刺激之處。

網民看過這陳年舊照也紛紛留言，連趙學而也說：「我記得呢個bb樣」，有網民大讚Sammi好可愛：「嘩！呢個”肥得得”得得哋喎，好正呀喂」、「越活越年輕的mi」以及「起碼有30年前 睇番你呢張舊照片 好有感覺！」

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做gym吃雞胸操肌

Sammi原訂於2023年舉行個唱，惟由於確診新冠肺炎的關係，延期至今年7月舉行，近幾個月鄭秀文不停練歌以及做運動鍛鍊體力，日前她於IG分享做引體上升的短片，見她操出結實背肌。

另外，Sammi上載雞胸和沙律的照片，為迎戰個唱要配合清淡飲食，看出她下了不少苦功，Sammi也留言：「五個月的投入和儘力。一點點的建立起來。七月，帶著信心開箱。」

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