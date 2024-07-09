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台灣旅遊｜捷運聯乘迪士尼推彩繪限定列車　主題公園集合11大打卡位塗鴉壁畫必影

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 19 分鐘前

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熱門 IB 歐國盃攻略 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

由即日起至9月30日，台北捷運聯乘迪士尼推出「米奇與好朋友『Keep It Real』潮拍都會派對」活動，設主題彩繪列車遊走台北。

暑假遊台的迪士尼粉絲要注意了！由即日起至9月30日，台北捷運聯乘迪士尼推出「米奇與好朋友『Keep It Real』潮拍都會派對」活動，不但特設主題彩繪列車遊走台北，於捷運心中山線形公園更設多個打卡位，讓大家捕捉米奇與一眾好友的身影！

（台北捷運官網）

為配合今次潮拍都會派對主題，米奇、米妮、唐老鴨、Daisy、高飛、布魯托、大鼻和鋼牙都換上型格Hip-hop裝，超可愛！大大個米奇頭剪影印在地板上，而車身、車門上都充滿角色圖案。

只要Mark實捷運淡水信義線，就可以打卡。教大家一個小貼士，下載「台北捷運Go」App，Click入「列車動態資訊2.0」，即可睇到迪士尼主題列車的到站時間！

點擊圖片放大
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而今次的重點地標——心中山線形公園一共有11個打卡位，其中包括米奇米妮、唐老鴨Daisy一同Chill住過馬路的可愛壁畫，另也有各個角色街頭塗鴉風主題的七彩壁畫，超吸睛！

除此之外，現場更設主題主集，推出一系列獨家新周邊商品。以繽紛嘉年華為主題，環保袋、行李牌、杯套、Passport套通通都有，最特別的是以乘搭為主題的透明小袋子，各個角色乖乖坐在車窗前，十分趣怪。

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即使沒時間到主集，到中山站的臺北捷運商品館（位於中山地下街，近R8出口）都買得到，有興趣的你要留意了！

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